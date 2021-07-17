В Самаре будут судить банду грабителей, жертвами которой стали доверчивые пенсионеры

Ранее в полицию Самары поступило заявление о краже драгоценностей из квартиры на Московском шоссе. По словам заявителей, пропали серебро, золото, старые монеты и бижутерия.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 40-летняя потерпевшая. Она сообщила, что вечером дома были только ее пожилые родители. В дверь позвонили якобы сотрудники аварийной службы — трое мужчин. Пенсионеры впустили их, а злоумышленники под предлогом проверки системы отопления разошлись по комнатам. После "проведения работ" они ушли, а когда женщина вернулась домой, обнаружила пропажу драгоценностей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", полиция изъяла записи с камер, установленных на домофоне. В итоге удалось найти подозреваемых. Старшим из них оказался 31-летний безработный самарец, ранее неоднократно судимый. Двое других — 26-летний и 23-летний парни — ранее к ответственности не привлекались.

Во время обыска сотрудники полиции обнаружили часть похищенного, а также выяснили, что на счету группы может быть еще одно преступление, совершенной по аналогичной схеме в отношении пожилого человека — 65-летней пенсионерки, проживающей на ул. Красных Коммунаров.

"Согласно материалам следствия, пенсионерка сама впустила в дом незнакомых людей, которые представились сантехниками. После ухода гостей хозяйка обнаружила пропажу денег, которые на протяжении 10 лет откладывала с пенсии и хранила под матрасом. В ходе следствия часть похищенных средств, 29 тыс. рублей, удалось вернуть законной владелице. На оставшуюся сумму пострадавшей стороной заявлен гражданский иск на сумму свыше 200 000 рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.

На период следствия обвиняемые были заключены под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.