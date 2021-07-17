В Самаре будут судить банду грабителей, жертвами которой стали доверчивые пенсионеры

Ранее в полицию Самары поступило заявление о краже драгоценностей из квартиры на Московском шоссе. По словам заявителей, пропали серебро, золото, старые монеты и бижутерия.
С заявлением в правоохранительные органы обратилась 40-летняя потерпевшая. Она сообщила, что вечером дома были только ее пожилые родители. В дверь позвонили якобы сотрудники аварийной службы — трое мужчин. Пенсионеры впустили их, а злоумышленники под предлогом проверки системы отопления разошлись по комнатам. После "проведения работ" они ушли, а когда женщина вернулась домой, обнаружила пропажу драгоценностей.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", полиция изъяла записи с камер, установленных на домофоне. В итоге удалось найти подозреваемых. Старшим из них оказался 31-летний безработный самарец, ранее неоднократно судимый. Двое других — 26-летний и 23-летний парни — ранее к ответственности не привлекались.
Во время обыска сотрудники полиции обнаружили часть похищенного, а также выяснили, что на счету группы может быть еще одно преступление, совершенной по аналогичной схеме в отношении пожилого человека — 65-летней пенсионерки, проживающей на ул. Красных Коммунаров.
"Согласно материалам следствия, пенсионерка сама впустила в дом незнакомых людей, которые представились сантехниками. После ухода гостей хозяйка обнаружила пропажу денег, которые на протяжении 10 лет откладывала с пенсии и хранила под матрасом. В ходе следствия часть похищенных средств, 29 тыс. рублей, удалось вернуть законной владелице. На оставшуюся сумму пострадавшей стороной заявлен гражданский иск на сумму свыше 200 000 рублей", — отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Самарской области.
На период следствия обвиняемые были заключены под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.