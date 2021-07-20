Ранее судимый самарец украл старую "шестерку" и продал ее под видом металлолома

В конце июня в самарскую полицию обратился 56-летний житель, сообщивший, что накануне ночью с берега Волги в селе Федоровка Приволжского района неизвестные похитили его автомобиль "шестерку". Ущерб он оценил в 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили заявители и изъяли осколки стекла автомобиля. Потерпевший пояснил, что пользовался машиной летом — ездил на рыбалку. В день пропажи автовладелец рыбачил с лодки, а, вернувшись на берег, обнаружил, что машина исчезла.

Ориентировка с описанием автомобиля была распространена среди личного состава полиции, и уже на следующий день сотрудники ГАИ по Хворостянскому району заметили похожий автомобиль на территории подворного хозяйства одного из местных жителей.

Следователи осмотрели авто, изъяли с коврика фотоследы обуви и опросили хозяина участка — мужчину, занимавшегося ремонтом автомобилей. Он пояснил, что купил машину у знакомого по соцсетям. Тот планировал сдать транспорт в металлолом.

Полиция установила в соцсетях личность подозреваемого — ранее судимого за кражу 19-летнего жителя села Приволжье. Парень пояснил, что увидел на берегу оставленный без присмотра транспорт и решил украсть его. Ночью, разбив боковое стекло, проник в автомобиль и завел двигатель. Машину отогнал к своему дому, где с помощью кувалды повредил внешний вид, а затем перегнал в соседний район и продал как не подлежащий ремонту. Вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Следователем, с учетом обстоятельств дела, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль возвращен владельцу. Сотрудниками МВД России потерпевшему разъяснен порядок искового производства.