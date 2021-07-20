Ранее судимый самарец украл старую "шестерку" и продал ее под видом металлолома

В конце июня в самарскую полицию обратился 56-летний житель, сообщивший, что накануне ночью с берега Волги в селе Федоровка Приволжского района неизвестные похитили его автомобиль "шестерку". Ущерб он оценил в 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили заявители и изъяли осколки стекла автомобиля. Потерпевший пояснил, что пользовался машиной летом — ездил на рыбалку. В день пропажи автовладелец рыбачил с лодки, а, вернувшись на берег, обнаружил, что машина исчезла.
Ориентировка с описанием автомобиля была распространена среди личного состава полиции, и уже на следующий день сотрудники ГАИ по Хворостянскому району заметили похожий автомобиль на территории подворного хозяйства одного из местных жителей.
Следователи осмотрели авто, изъяли с коврика фотоследы обуви и опросили хозяина участка — мужчину, занимавшегося ремонтом автомобилей. Он пояснил, что купил машину у знакомого по соцсетям. Тот планировал сдать транспорт в металлолом.
Полиция установила в соцсетях личность подозреваемого — ранее судимого за кражу 19-летнего жителя села Приволжье. Парень пояснил, что увидел на берегу оставленный без присмотра транспорт и решил украсть его. Ночью, разбив боковое стекло, проник в автомобиль и завел двигатель. Машину отогнал к своему дому, где с помощью кувалды повредил внешний вид, а затем перегнал в соседний район и продал как не подлежащий ремонту. Вырученные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.
Следователем, с учетом обстоятельств дела, мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль возвращен владельцу. Сотрудниками МВД России потерпевшему разъяснен порядок искового производства.
Последние комментарии
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?
Как можно рассылать ориентировку на человека (Рясков) с написанием о нём, что он тяжкий преступник. Когда ещё ничего не известно. Как легко у нас вешают ярлыки на всё и вся. В данной ситуации его можно легко подставить под всё, учитывая их с Катей не простые отношения. Всё на него повесить и сложить ручки. Мало ли кто мог Катю ненавидеть, и есть за что, т.к. она судя по тексту была не простой женщиной, и родственники отравленного мужа тоже не были в восторге от неё. И как написано, взятку она крупную давала за её освобождение. Не всё здесь просто. И нельзя не зная всех подробностей просто так основываясь на чьих-то словах объявить Ряскова преступником. За это тоже наказать можно, подав заявление о защите чести и достоинства гражданина.
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.