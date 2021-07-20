На ул. Мориса Тореза пройдут тренировки сотрудников правоохранительных органов

Управление ФСБ России по Самарской области сообщает, что согласно решениям оперативного штаба Самарской области и региональной антитеррористической комиссии во вторник, 20 июля, в вечернее время пройдут тренировки сотрудников правоохранительных органов.

Тренировки планируется провести по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 32, средняя общеобразовательная школа № 76.

В ходе тренировки будет отрабатываться тактика действий межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба Самарской области при проведении контртеррористической операции по обезвреживанию условного преступника в образовательном учреждении с применением имеющихся на вооружении боевой техники и специальных средств.

При проведении тренировок с 17:00 до 24:00 часов 20 июля будет ограничено передвижение пешеходов и транспорта на прилегающей к учебному заведению территории.