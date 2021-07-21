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Общество

Две компании Владимира Кошелева заплатили более 130 млн рублей штрафов за картельный сговор на торгах

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "СЗ Кошелев Проект Самара" и АО "Кошелев-проект" (ранее ЗАО "ППСО" АО "Авиакор") исполнили постановления антимонопольного органа, оплатив штрафы на сумму более 130 миллионов рублей. Общества были оштрафованы за участие в антиконкурентном сговоре при строительстве двух школ и детского сада в мкрн "Крутые ключи". Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

15 июля Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение в отношении АО "СЗ Кошелев Проект Самара", ЗАО "ППСО" АО "Авиакор" и МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства", а также  постановлений об административном правонарушении  в отношении упомянутых обществ без изменений, подтвердив правомерность позиции Самарского УФАС России. Аналогичные решения ранее принимали 11-й арбитражный апелляционный суд и областной арбитраж. 

Напомним, 10 марта 2020 года Самарское УФАС уличило в нарушении антимонопольного законодательства со стороны три компании (АО "СЗ Кошелев Проект Самара", ЗАО "ППСО" АО "Авиакор") и бюджетное учреждение "Управление градостроительства и ЖКХ" Волжского района. Перечисленные заключили антиконкурентные соглашения на торгах по строительству двух школ и детского сада в Крутых ключах. Начальная цена контракта составляла 1,2 млрд рублей.

Дело было возбуждено на основании материалов прокуратуры Волжского района и по результатам внеплановой выездной проверки заказчика торгов (МБУ "УГЖКХ" Волжского района), проведенной совместно с ГУ МВД по региону.

Выяснилось, что строительство объектов начали еще до проведения торгов и размещения извещения об их проведении для всех субъектов рынка на равных условиях. Проектно-сметную документацию на объекты разрабатывало ООО "Р-Проект" по заказу ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". Данные материалы легли в основу аукционных документаций. Самарским УФАС России были установлены факты прямого взаимодействия заказчика и участников торгов и совокупность косвенных доказательств, подтверждающих факты договоренностей.

При этом НМЦК после проведения торгов в двух случаях была снижена минимально, а в одном снижения не произошло. Аукционы на строительство школ выиграло ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", на строительство детского сада — АО "СЗ Кошелев Проект Самара".

Принятое Самарским УФАС решение безуспешно оспаривалось обществами в порядке внутриведомственной апелляции в Центральном аппарате ФАС России. Жалобы оставлены без удовлетворения. Арбитражные суды трех инстанций подтвердили правомерность позиции антимонопольного органа.

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