Две компании Владимира Кошелева заплатили более 130 млн рублей штрафов за картельный сговор на торгах

АО "СЗ Кошелев Проект Самара" и АО "Кошелев-проект" (ранее ЗАО "ППСО" АО "Авиакор") исполнили постановления антимонопольного органа, оплатив штрафы на сумму более 130 миллионов рублей. Общества были оштрафованы за участие в антиконкурентном сговоре при строительстве двух школ и детского сада в мкрн "Крутые ключи". Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.
15 июля Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решение в отношении АО "СЗ Кошелев Проект Самара", ЗАО "ППСО" АО "Авиакор" и МБУ "Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства", а также постановлений об административном правонарушении в отношении упомянутых обществ без изменений, подтвердив правомерность позиции Самарского УФАС России. Аналогичные решения ранее принимали 11-й арбитражный апелляционный суд и областной арбитраж.
Напомним, 10 марта 2020 года Самарское УФАС уличило в нарушении антимонопольного законодательства со стороны три компании (АО "СЗ Кошелев Проект Самара", ЗАО "ППСО" АО "Авиакор") и бюджетное учреждение "Управление градостроительства и ЖКХ" Волжского района. Перечисленные заключили антиконкурентные соглашения на торгах по строительству двух школ и детского сада в Крутых ключах. Начальная цена контракта составляла 1,2 млрд рублей.
Дело было возбуждено на основании материалов прокуратуры Волжского района и по результатам внеплановой выездной проверки заказчика торгов (МБУ "УГЖКХ" Волжского района), проведенной совместно с ГУ МВД по региону.
Выяснилось, что строительство объектов начали еще до проведения торгов и размещения извещения об их проведении для всех субъектов рынка на равных условиях. Проектно-сметную документацию на объекты разрабатывало ООО "Р-Проект" по заказу ЗАО "ППСО" АО "Авиакор". Данные материалы легли в основу аукционных документаций. Самарским УФАС России были установлены факты прямого взаимодействия заказчика и участников торгов и совокупность косвенных доказательств, подтверждающих факты договоренностей.
При этом НМЦК после проведения торгов в двух случаях была снижена минимально, а в одном снижения не произошло. Аукционы на строительство школ выиграло ЗАО "ППСО" АО "Авиакор", на строительство детского сада — АО "СЗ Кошелев Проект Самара".
Принятое Самарским УФАС решение безуспешно оспаривалось обществами в порядке внутриведомственной апелляции в Центральном аппарате ФАС России. Жалобы оставлены без удовлетворения. Арбитражные суды трех инстанций подтвердили правомерность позиции антимонопольного органа.
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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
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