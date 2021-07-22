В Самаре вынесли приговор очередному фигуранту дела о загрязнении нефти

В Волжском районном суде Самарской области под председательством судьи Андрея Бредихина вынесли приговор инженеру ПСП "Лопатино" Владимиру Матюхину, которого обвиняли в коммерческом подкупе (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, уголовное дело о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" возбудили в 2019 году. Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража").

По версии следствия, чтобы скрыть хищение нефти, подозреваемые поставляли в узел слива у с. Николаевка Волжского района нефть, загрязненную хлорсодержащими соединениями. В систему "Транснефти" испорченная нефть поступала через узел приема Лопатино.

Сначала фигурантами уголовного дела были шесть человек: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Светлану Балабай, Рустама Хуснутзинова, Владимира Жоголева и Сергея Баландина арестовали. Трушева и Ружечко арестовали заочно, они находились за границей.

Позже список подозреваемых пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три ЛПДС "Лопатино" Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

Информацию о ходе расследования уголовного дела правоохранители не озвучивали, но в 2021 г. стало известно, что из "основного" уголовного дела выделили уголовные дела в отношении нескольких фигурантов и передали их в суды.

Так 20 апреля 2021 г. в Ленинский райсуд Самары поступило уголовное дело Николая Рубцова, который с сентября 2018 г. был главным диспетчером товарно-транспортного отдела по учету нефти. Теперь его обвиняют в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ).

По версии правоохранителей, Рубцов с ноября 2018 г. несколько раз получил 200 тыс. руб. от Романа Якушова за сокрытие того факта, что в резервуары ЛПДС "Лопатино" поступала нефть, не соответствующая ГОСТу. 12 июля суд приговорил Рубцова к двум с половиной годам колонии общего режима.

Кроме того, несколько выделенных из "основного" уголовных дел поступили весной в Волжский районный суд, где 12 мая был вынесен приговор бывшей сотруднице АО "Транснефть-Дружба" Оксане Цукановой. Ее признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили ее к условному сроку. Также в Волжском райсуде 26 мая был вынесен приговор Наталье Пятилетовой.

Уголовного дело инженера ПСП "Лопатино" Владимира Матюхина, тоже обвиняемого в коммерческом подкупе, поступило 1 апреля в Волжский районный суд. 20 июля Матюхина признали виновным и назначили ему четыре года лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, его на три года лишили права занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в законную силу.