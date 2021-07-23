Ситимобил отрыл обновленный Дом такси в Самаре

Сервис городской мобильности Ситимобил провел реконструкцию Дома такси для водителей в Самаре. Эта площадка была открыта в числе первых, в сентябре 2019 года. За почти два года работы его успело посетить свыше 5 тыс. водителей. Пространство, как и раньше, доступно для водителей любых служб и агрегаторов.

Философия Домов такси заключается в том, что здесь водители могут вживую пообщаться с менеджерами поддержки, чтобы получить консультацию или помощь специалиста, а также встретиться с коллегами для совместного досуга.

На площадке площадью более 100 кв. м расположилась менеджерская зона, зона отдыха с Sony Playstation и настольным футболом. На обновленной кухне водители могут выпить кофе или чай, перекусить, воспользоваться холодильником и микроволновкой. Также водители могут воспользоваться переговоркой, чтобы пообщаться наедине.

"Мы решили переформатировать центр для водителей Ситимобил в Дом такси, чтобы самарским водителям было еще комфортнее проводить здесь время и получать поддержку от менеджеров сервиса. Мы уверены, что Дом такси станет для водителей настоящим домом, куда они смогут прийти, когда им нужна будет помощь специалистов компании или просто захотят отдохнуть. Здесь же будут проходить обучения и тренинги для водителей, подключенных к сервису, которые направлены на повышения качества и уровня безопасности сервиса", — отмечает менеджер города Самара Ромуальд Годлевский.

Дом такси в Самаре работает по адресу ул. Тухачевского, д. 80. Пространство открыто по будням с 10:00 до 19:00.