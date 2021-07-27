Самарский облсуд не стал менять приговор фигурантке дела о загрязнении нефти

В понедельник, 26 июля, апелляционная инстанция Самарского областного суда оставила без изменения приговор Волжского райсуда от 12 мая, вынесенный бывшей сотруднице АО "Транснефть-Дружба" Оксане Цукановой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, Оксана Цуканова являлась фигуранткой резонансного уголовного дела о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба", которое возбудили в 2019 году.

Правоохранители квалифицировали его по п. "а", "б" ч. 4 ст. 215.3 УК РФ ("Приведение в негодность магистрального нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору"), ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем") и ст. 158 УК РФ ("Кража"). По версии следствия, чтобы скрыть хищение нефти, подозреваемые поставляли в узел слива у с. Николаевка Волжского района загрязненную хлорсодержащими соединениями нефть. В систему "Транснефти" испорченная нефть попадала через узел приема Лопатино.

Первоначально фигурантами уголовного дела были: создатель ГК "Петронефть" Роман Трушев, бывший гендиректор "Самаратранснефть-Терминала" Роман Ружечко, гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Позже список подозреваемых пополнили четыре работника АО "Транснефть-Дружба": замначальника Куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов, начальник одного из отделов этого управления Роман Якушев и начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино" Роман Гладков, а также инженер этого пункта Владимир Матюхин.

Затем фигурантами дела стали еще три ЛПДС "Лопатино" Николай Рубцов, Оксана Цуканова и Наталья Пятилетова.

20 апреля 2021 г. в Ленинский райсуд Самары поступило уголовное дело Николая Рубцова, который с сентября 2018 г. был главным диспетчером товарно-транспортного отдела по учету нефти. Теперь его обвиняли в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ). 12 июля суд приговорил Рубцова к двум с половиной годам колонии общего режима.

Кроме того, 1 апреля в Волжский райсуд поступило уголовное дело инженера ПСП "Лопатино" Владимира Матюхина, обвиняемого в коммерческом подкупе (п. "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ). 20 июля суд мужчину признали виновным и назначили ему четыре года лишения свободы условно. Это приговор еще не вступил в законную силу.

26 мая Волжский райсуд вынес приговор Наталье Пятилетовой. Сейчас его обжалуют.

12 мая тот же суд огласил приговор бывшей сотруднице АО "Транснефть-Дружба" Оксане Цукановой. Женщину признали виновной в коммерческом подкупе (п. "в" и "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорили к четырем годам лишения свободы условно с трехгодичным испытательным сроком. Также суд на три года запретил ей занимать определенные должности. 26 июля Самарский областной суд, рассмотрел апелляционные жалобы и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.