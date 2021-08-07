В Сочи осудили самарского рецидивиста, сдавший крупного наркодилера

Центральный районный суд Сочи приговорил самарца Александра Кирилина, задержанного в Хосте с 14 г героина, к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строго режима.

Столь мягкий приговор Кирилину вынесли не только потому, что судья руководствовался принципами справедливости и гуманизма. Осужденный заслужил снисхождение тем, что способствовал раскрытию более тяжкого преступления.

Напомним, в середине сентября 2020 г. Кирилина задержали сотрудники линейного отдела полиции около особняка бывшего самарского наркодилера Лени Таджика, переселившегося на взморье. По словам полицейских, они обратили внимание на мужчину, который явно нервничал, и попросили его предъявить документы, но гражданин попытался скрыться. Тогда на него силой надели наручники и доставили в отделение, где задержанный выдал четыре свертка со смесью героина с ацетилкодеином и 6-моноацетилморфин, спрятанные в ботинках и кармане. Но на этом Кирилин не остановился и сообщил, что получил наркотик от знакомого, с которым жил в одном городе и у которого дома большая собака и много героина. А также он предупредил, что поставщик может оказать вооруженное сопротивление.

Вскоре в дом к наркодилеру Лутфитдину Рузиматову заявились правоохранители в масках и во время обыска изъяли несколько килограммов героина и других наркосодержащих веществ, а также оборудование для фасовки вещества для закладок. Этот обвиняемый до сих пор живет в СИЗО и находится под следствием.

В сочинском приговоре самарцу упоминается опасный рецидив преступлений, образовавшийся в результате семи его судимостей. Только за три месяца до задержания на курорте Кирилин условно досрочно освободился из туберкулезной зоны в Красноглинском районе Самары. Туда безработный наркоман попал в 2019 г. за серию грабежей: срывал с женщин золотые цепочки. По трем приговорам, оглашенным в различных судах Самары, он получил два года и три месяца колонии строгого режима, из которых отбыл менее года. И этот неотбытый срок частично присоединен к последнему приговору.

Кроме того, ранее, за незаконный оборот наркотиков он уже был осужден на шесть лет, а в 2014 г. также по сумме приговоров Кирилин за грабежи сел на четыре года.