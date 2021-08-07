В Сочи осудили самарского рецидивиста, сдавший крупного наркодилера

Центральный районный суд Сочи приговорил самарца Александра Кирилина, задержанного в Хосте с 14 г героина, к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строго режима.
Столь мягкий приговор Кирилину вынесли не только потому, что судья руководствовался принципами справедливости и гуманизма. Осужденный заслужил снисхождение тем, что способствовал раскрытию более тяжкого преступления.
Напомним, в середине сентября 2020 г. Кирилина задержали сотрудники линейного отдела полиции около особняка бывшего самарского наркодилера Лени Таджика, переселившегося на взморье. По словам полицейских, они обратили внимание на мужчину, который явно нервничал, и попросили его предъявить документы, но гражданин попытался скрыться. Тогда на него силой надели наручники и доставили в отделение, где задержанный выдал четыре свертка со смесью героина с ацетилкодеином и 6-моноацетилморфин, спрятанные в ботинках и кармане. Но на этом Кирилин не остановился и сообщил, что получил наркотик от знакомого, с которым жил в одном городе и у которого дома большая собака и много героина. А также он предупредил, что поставщик может оказать вооруженное сопротивление.
Вскоре в дом к наркодилеру Лутфитдину Рузиматову заявились правоохранители в масках и во время обыска изъяли несколько килограммов героина и других наркосодержащих веществ, а также оборудование для фасовки вещества для закладок. Этот обвиняемый до сих пор живет в СИЗО и находится под следствием.
В сочинском приговоре самарцу упоминается опасный рецидив преступлений, образовавшийся в результате семи его судимостей. Только за три месяца до задержания на курорте Кирилин условно досрочно освободился из туберкулезной зоны в Красноглинском районе Самары. Туда безработный наркоман попал в 2019 г. за серию грабежей: срывал с женщин золотые цепочки. По трем приговорам, оглашенным в различных судах Самары, он получил два года и три месяца колонии строгого режима, из которых отбыл менее года. И этот неотбытый срок частично присоединен к последнему приговору.
Кроме того, ранее, за незаконный оборот наркотиков он уже был осужден на шесть лет, а в 2014 г. также по сумме приговоров Кирилин за грабежи сел на четыре года.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!