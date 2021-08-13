В московском метрополитене открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"

В четверг, 12 августа, на станции метро "Выставочная" в Москве состоялось открытие выставки "Куйбышев — запасная столица", посвященной 80-летию со дня принятия Государственным комитетом обороны СССР решения об учреждении "запасной столицы" в Куйбышеве и эвакуации Москвы.

Фотовыставка "Куйбышев — запасная столица" создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова региональным правительством при организационной поддержке департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и ГУП "Московский метрополитен".

32 стенда, более 150 уникальных фотографий и копий документов отражают историю Победы — ту ее часть, которая писалась в г. Куйбышеве.

"Самарская область по праву гордится тем, какой вклад в разгром ненавистного врага внесли жители Куйбышевской области. Полмиллиона ее жителей ушли на войну, с фронта не вернулся каждый второй. Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы, а Куйбышев — "запасной столицей" страны. На волжские берега были эвакуированы около 1 500 организаций, десятки крупных промышленных предприятий. В рекордные сроки было развернуто масштабное производство военной техники, оружия и боеприпасов. 47% продукции авиационных заводов страны было выпущено в Куйбышеве. Сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, Большой театр СССР, Симфонический оркестр Всесоюзного радио, Ленинградский драматический театр и многие другие учреждения. Сотни тысяч куйбышевцев, среди которых были женщины, старики, дети, подростки — день и ночь работали на заводах, в лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику и продовольствие", — отмечал в своем поздравительном обращении в честь присвоения Самаре статуса "Город трудовой доблести" к жителям Самарской области глава региона Дмитрий Азаров.

За время войны в "запасной столице" Советского Союза было выпущено более 35000 самолетов Ил-2, а также 5000 Ил-10 — это 80% штурмовиков, воевавших с немцами. В цехах местных заводов для фронта изготавливались каждая 5-я авиабомба и каждый 3-й артиллерийский снаряд, было собрано свыше 4 млн подшипников для танков, более 90 тыс. авиационных винтов. Более тысячи танков ежесуточно заправлялись куйбышевским топливом. Именно в Куйбышеве Дмитрий Шостакович дописал и дал премьеру "Седьмой симфонии", отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан.

Все эти события, происходившие в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, нашли отражение в многогранной фотовыставке "Куйбышев — запасная столица".

В основе отбора контента экспозиции — бережный подход к обработке исторической информационной фактуры. В процессе работы над проектом творческий блок изучил разноплановые источники исторического материала. В итоге, проект собрал уникальные материалы, такие как, например, куйбышевские газеты того времени, архивные документы и уникальные фотографии оборонных предприятий, а также личные фотографии и письма ветеранов.

Выставка продлится до 23 августа 2021 года.