Уголовное дело Дмитрия Сазонова поступило в Верховный Суд РФ

Представление заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева на определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который 18 марта изменил приговор бывшему полковнику Росгвардии Дмитрию Сазонову, вместе с уголовным делом поступило в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Напомним, Дмитрия Сазонова задержали 25 июля 2018 г. после получения 100 тыс. руб. от бывшего сослуживца Александра Орлова, который на тот момент работал на ОПГ "Законовские". Орлов подал заявление в ФСБ о том, что уже несколько лет носит взятки сыну председателя губернской думы за покровительство тольяттинскому ЧОО "Восток Лада", которое занималось личной охраной главы ОПГ Сергея Гафурова.

Второй эпизод в деле касался взяток от предпринимателя, занимавшегося фотосъемкой в роддомах Самары. По словам Сазонова, он злоупотреблял доверием потерпевшего Юсупова и принимал от него деньги, но не мог и не собирался помогать. Обвиняемый частично возместил ущерб.

В последнем слове подсудимый не признал вину во взяточничестве и настаивал, что Орлов подбросил ему меченые деньги.

12 августа апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила в приговоре Ленинского райсуда от 26 февраля 2020 г. лишь формулировку "ОПГ Законовские" на "группу Законовские", оставив остальную часть в силе.

В январе и феврале в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступили жалобы от Дмитрия Сазонова и трех его адвокатов: Дмитрия Тараборина, Марины Карномазовой и Андрея Карнамазова. Коллегия под председательством федерального судьи Сергея Краснова частично удовлетворила жалобы. Срок и размер полученых взяток от "Законовских" сократили: якобы Сазонов получал деньги с 2016 г., когда стал возглавлять лицензионно-разрешительную службу. Эпизод с фотографом переквалифицировали на мошенничество. В итоге срок экс-полковнику Росгвардии снизили до девяти с половиной лет, а штраф — до 22,6 млн рублей. Арест с имущества его жены сняли.

1 июля в Верховный Суд РФ поступило представление от заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. 7 июля Верховный Суд истребовал уголовное дело Дмитрия Сазонова.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ВС РФ, уголовное дело Дмитрия Сазонова поступило к ним и вместе с представлением замгенпрокурора и было направлено в судебную коллегию по уголовным делам ВС РФ. 4 августа дело передали судье, который примет решение о назначении даты заседания.