Группа банка "Открытие" более чем в два раза увеличила портфель факторинговых сделок

"Открытие Факторинг" (входит в группу банка "Открытие") по результатам первого полугодия 2021 года увеличил факторинговый портфель на 131% год к году. Объем портфеля достиг 28 млрд рублей.

"Открытие Факторинг" — универсальная факторинговая компания, оказывающая услуги факторинга во всех клиентских сегментах и отраслях, обеспечивая востребованные решения по финансированию дебиторской и кредиторской задолженности. Для компании одинаково важно расширять объемы сотрудничества как с крупными корпоративными клиентами, так и с компаниями из сегмента МСП.

В первом полугодии 2021 года "Открытие Факторинг" активно развивал региональную сеть, обеспечив свое присутствие в 5 новых городах. Компания по-прежнему обслуживает клиентов онлайн по всей России, но также предоставляет возможность офлайн взаимодействия в 11 городах страны.

Александр Пестов, генеральный директор "Открытие Факторинг": "Факторинговый рынок развивается благодаря усилиям тех игроков, кто способен меняться и адаптироваться под текущие реалии, предлагая индивидуальные решения для клиентов. За 6 месяцев 2021 года наша команда показала достойный результат. Мы усилили команду ключевых сотрудников, пригласив экспертов с большим опытом работы в риск-менеджменте, информационных технологиях, продажах и юридическом сопровождении сделок, что позволило оптимизировать наши бизнес- процессы и продуктовые предложения. Наши клиенты получают удобные инструменты и эффективные способы пополнения оборотного капитала".

"Открытие Факторинг" максимально фокусируется на развитии дистанционных сервисов и оптимизации клиентского пути. Компания развивает собственное платформенное решение, поддерживающее многоролевую модель для пользователей. У каждого клиента есть возможность работать на платформе в нескольких ролях: в роли поставщика, получая финансирование под уступаемую дебиторскую задолженность, в роли дебитора — акцептуя поставки, передаваемые на финансирование его поставщиками, а также в роли принципала — поручая фактору исполнение реестров платежей в адрес своих поставщиков.