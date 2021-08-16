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Группа банка "Открытие" более чем в два раза увеличила портфель факторинговых сделок

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Факторинг" (входит в группу банка "Открытие") по результатам первого полугодия 2021 года увеличил факторинговый портфель на 131% год к году. Объем портфеля достиг 28 млрд рублей.

"Открытие Факторинг" — универсальная факторинговая компания, оказывающая услуги факторинга во всех клиентских сегментах и отраслях, обеспечивая востребованные решения по финансированию дебиторской и кредиторской задолженности. Для компании одинаково важно расширять объемы сотрудничества как с крупными корпоративными клиентами, так и с компаниями из сегмента МСП.

В первом полугодии 2021 года "Открытие Факторинг" активно развивал региональную сеть, обеспечив свое присутствие в 5 новых городах. Компания по-прежнему обслуживает клиентов онлайн по всей России, но также предоставляет возможность офлайн взаимодействия в 11 городах страны.

Александр Пестов, генеральный директор "Открытие Факторинг": "Факторинговый рынок развивается благодаря усилиям тех игроков, кто способен меняться и адаптироваться под текущие реалии, предлагая индивидуальные решения для клиентов. За 6 месяцев 2021 года наша команда показала достойный результат. Мы усилили команду ключевых сотрудников, пригласив экспертов с большим опытом работы в риск-менеджменте, информационных технологиях, продажах и юридическом сопровождении сделок, что позволило оптимизировать наши бизнес- процессы и продуктовые предложения. Наши клиенты получают удобные инструменты и эффективные способы пополнения оборотного капитала".

"Открытие Факторинг" максимально фокусируется на развитии дистанционных сервисов и оптимизации клиентского пути. Компания развивает собственное платформенное решение, поддерживающее многоролевую модель для пользователей. У каждого клиента есть возможность работать на платформе в нескольких ролях: в роли поставщика, получая финансирование под уступаемую дебиторскую задолженность, в роли дебитора — акцептуя поставки, передаваемые на финансирование его поставщиками, а также в роли принципала — поручая фактору исполнение реестров платежей в адрес своих поставщиков.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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