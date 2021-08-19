ЦБ РФ: в июле инфляция в Самарской области снизилась, но темп прироста цен остался самым высоким в ПФО

Годовая инфляция в Самарской области в июле 2021 года по сравнению с июнем уменьшилась на 0,25%, до 7,01%. При этом темп прироста цен в регионе оставался выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,77%) и по России в целом (6,46%). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

"Замедление инфляции в регионе, как и в целом по стране, во многом произошло в результате поступления на рынок нового урожая и расширения предложения отечественных овощей. Также на динамику цен оказало влияние решение региональных властей об индексации тарифов на коммунальные услуги в меньшем размере, чем в июле прошлого года", — отмечается в сообщении.

По данным ЦБ РФ, годовой прирост цен на продукты в июле снизился до 8,61% после 9,40% в июне. Аналитики сообщили так же, из-за чего подорожали молочные продукты в Самарской области — молоко, сметана, йогурты, сливочное масло и творог:

"Жаркая и засушливая погода в текущем году привела к нехватке кормов для животных и снижению надоев молока. Рост издержек животноводов, в том числе из-за необходимости замещения зеленых кормов, привел к увеличению стоимости сырого молока. Это отразилось на ускорении удорожания некоторых молочных продуктов", — приводится в сообщении.

Кроме того, снижение объемов вылова отдельных видов рыбы в России по сравнению с показателями предшествующего года, а также удорожание логистики привели к увеличению годового темпа прироста цен на рыбную продукцию.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле увеличился до 8,53% (в июне — 7,69%). На это повлияли федеральные факторы: сохранение повышенного спроса, опережающего возможности по наращиванию выпуска и рост цен на мировых товарных рынках, в частности — удорожание древесины и металлов.

Годовой прирост цен на услуги, напротив, уменьшился до 2,96% после 3,90% в июне. Летом-2020 снятие антиковидных ограничений спровоцировало повышенный спрос на ряд услуг. К тому же, индексация регулируемых тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2021 г. была меньше, чем год назад.

"В июле 2020 года на фоне ослабления ограничений и существенного притока туристов в регион наблюдалось повышение спроса и цен на услуги в сфере отдыха и красоты. В результате в июле текущего года снизилась в годовом выражении стоимость санаторно-оздоровительных услуг, а также замедлился годовой рост цен на модельные стрижки", — отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Самарастат сообщил, что уровень инфляции в июле в регионе составил 0,4% по сравнению с июнем, по сравнению с декабрем 2020 г. — 4,8%. Продовольственные товары, согласно статистическим данным, подешевели на 0,5%, непродовольственные подорожали, в среднем, на 1,1%. Стоимость услуг выросла на 0,8%.