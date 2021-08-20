16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинец попал под уголовное дело, украв электросамокат из пункта проката В Тольятти полиция разыскивает неизвестного, похитившего велосипед в гипермаркете Тольяттинец самостоятельно задержал людей, пытавшихся похитить стройматериалы с его дачи В Самаре суд продлил срок ареста Вячеславу Хомских до 19 октября Сотрудницу самарского образовательного учреждения заподозрили в отмывании денег

Преступления Происшествия

В Самарской области еще одного фермера заподозрили в незаконном получении гранта

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 278
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Клявлинском районе Самарской области 62-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Индивидуальный предприниматель из деревни Подгорный Дол участвовал в госпрограмме развития КФХ. По версии следствия, он представил в региональный минсельхоз документы с ложными сведениями и в результате получил право на грант в размере более 1,4 млн рублей.

Мужчина использовал фиктивный договор покупки пяти нетелей крупного рогатого скота, а также справку о наличии на счетах не менее 10% от суммы гранта. Как оказалось, реально фермер приобрел только трактор и обвес к нему, а после получения гранта продал спецтехнику, а полученные средства израсходовал.

Гид потребителя

Последние комментарии

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5