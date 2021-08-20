В Самарской области еще одного фермера заподозрили в незаконном получении гранта

В Клявлинском районе Самарской области 62-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Индивидуальный предприниматель из деревни Подгорный Дол участвовал в госпрограмме развития КФХ. По версии следствия, он представил в региональный минсельхоз документы с ложными сведениями и в результате получил право на грант в размере более 1,4 млн рублей.
Мужчина использовал фиктивный договор покупки пяти нетелей крупного рогатого скота, а также справку о наличии на счетах не менее 10% от суммы гранта. Как оказалось, реально фермер приобрел только трактор и обвес к нему, а после получения гранта продал спецтехнику, а полученные средства израсходовал.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?