В Самарской области еще одного фермера заподозрили в незаконном получении гранта

В Клявлинском районе Самарской области 62-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Индивидуальный предприниматель из деревни Подгорный Дол участвовал в госпрограмме развития КФХ. По версии следствия, он представил в региональный минсельхоз документы с ложными сведениями и в результате получил право на грант в размере более 1,4 млн рублей.

Мужчина использовал фиктивный договор покупки пяти нетелей крупного рогатого скота, а также справку о наличии на счетах не менее 10% от суммы гранта. Как оказалось, реально фермер приобрел только трактор и обвес к нему, а после получения гранта продал спецтехнику, а полученные средства израсходовал.