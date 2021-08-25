В Пестравском районе приставы принудили мужчину погасить долг за услуги ЖКХ

В Пестравском районе приставы провели рейд по должникам за "коммуналку". Они посетили более 20 должников, в том числе, жителя села Пестравка, который на протяжении многих месяцев уклонялся от платы за услуги ЖКХ и накопил долг в 178 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Ранее сотрудники Управления возбудили в отношении должника исполнительное производство. Мужчину уведомили, но тот не спешился. В итоге приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на 12 тыс. рублей. После этого должник заплатил за "коммуналку" и погасил исполнительский сбор.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас