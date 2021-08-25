В Пестравском районе приставы принудили мужчину погасить долг за услуги ЖКХ

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В Пестравском районе приставы провели рейд по должникам за "коммуналку". Они посетили более 20 должников, в том числе, жителя села Пестравка, который на протяжении многих месяцев уклонялся от платы за услуги ЖКХ и накопил долг в 178 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.