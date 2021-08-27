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Общество

В зоне дороги к Климовскому мосту нашли древние поселения

ШИГОНЫ. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе нашли материалы, строительные сооружения и погребения нескольких исторических эпох. Находки обнаружили в зоне строительства автотрассы, идущей от Климовского моста до пересечения с дорогой Сызрань - Ульяновск, сообщает Управление госохраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН).

Фото: http://nasledie.samregion.ru

Работы проводили в июле - августе на территории селищ Малячкино III и Малячкино IV. Археологические раскопки связаны со строительством моста через Волгу и нацелены на спасение ценных объектов, обнаруженных у с. Малячкино и д. Белоключье.

В селище Малячкино III были обнаружены материалы эпохи поздней бронзы (середина II тыс. до н. э.). В основном, это керамические сосуды баночного типа. Также обнаружены орудия из камня, песты, наковаленки, терочники, молоты для дробления руды, метательные шарообразные предметы. Выявлен богатый материал находок из металла: пять бронзовых ножей, бронзовый проушный топор, три бронзовых шила. Собрана представительная коллекция индивидуальных находок из глины: большое количество пряслиц, модели "колесика", различные типы грузиков. Выявлен ряд строительных объектов: хозяйственные ямы и постройки, предположительно, хозяйственного назначения.

На территории поселения Малячкино III также нашли несколько колодцев эпохи поздней бронзы. 

В культурном слое встречены материалы эпохи развитого средневековья (золотоордынское время): красноглиняная гончарная керамика, украшенная орнаментом, постройка с печным сооружением, в которой расчищено два детских погребения. Здесь также обнаружено несколько медных монет, предварительно датирующихся XIV–XV веком. В слое нашли женские украшения-застежки, оставленные мордовским населением.

На исследуемой территории были обнаружены следы русской деревни. Ученые предполагают, что в этой же части велась активная хозяйственная деятельность в советское время (находки монет, конец XIX и середина XX века).

В окрестностях д. Белоключье производились раскопки селища Малячкино IV. Раскоп заложен на территории древней поймы и первой надпойменной террасы левого берега реки Усы. Площадь работ составила около 5,8 тыс. кв. метров.

Выявлено и изучено более 100 разновременных бытовых археологических комплексов (постройка полуземляночного типа, серия очажков, хозяйственных и столбовых ям). Здесь же обнаружены фрагменты лепной керамики эпохи бронзы и костей животных, изделия из камня, кости, керамики и бронзы. Археологи также нашли бронзовый нож срубной культуры.

Ценные находки пополнили коллекции Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина.

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