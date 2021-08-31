"Радио Рекорд Самара" разыгрывает подарки

Первая танцевальная радиостанция отмечает 17-й день рождения и разыгрывает подарки.
Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо:
— быть подписчиком группы "Радио Рекорд Самара" в ВКонтакте vk.com/recordsamara;
— по 24 сентября принимать участие в ежедневных опросах — голосовать за любимого исполнителя.
По будням в 08:15, 10:15, 12:15, 19:15 среди тех, кто проголосовал за популярный на момент розыгрыша ответ, ведущий случайным образом будет выбирать одного участника и называть его имя и фамилию в прямом эфире.
Если игрок услышал свое имя, то должен написать фразу "я тут" под постом с опросом или в личные сообщения группы в течение 5 минут. Успел — проходит в финал.
24 сентября в 19:00 ведущие радиостанции рандомно определят 21 победителя, которые получат главные призы акции: радиобудильники HARPER, электронные дорожные весы Digital Luggage Scale, беспроводные воздухоочистители c UVC-лампой Yamaguchi Oxygen Mini, внешние беспроводные аккумуляторы, портативные колонки JBL GO и JBL Flip, фитнес-браслет Smart Watch, массажные подушки Yamaguchi Travel, массажеры для глаз и тела.
Главный приз — беговая дорожка YAMAGUCHI Runway - X.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас