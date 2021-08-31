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Общество

"Радио Рекорд Самара" разыгрывает подарки

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая танцевальная радиостанция отмечает 17-й день рождения и разыгрывает подарки.

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо:

— быть подписчиком группы "Радио Рекорд Самара" в ВКонтакте vk.com/recordsamara;

— по 24 сентября принимать участие в ежедневных опросах — голосовать за любимого исполнителя.

По будням в 08:15, 10:15, 12:15, 19:15 среди тех, кто проголосовал за популярный на момент розыгрыша ответ, ведущий случайным образом будет выбирать одного участника и называть его имя и фамилию в прямом эфире.

Если игрок услышал свое имя, то должен написать фразу "я тут" под постом с опросом или в личные сообщения группы в течение 5 минут. Успел — проходит в финал.

24 сентября в 19:00 ведущие радиостанции рандомно определят 21 победителя, которые получат главные призы акции: радиобудильники HARPER, электронные дорожные весы Digital Luggage Scale, беспроводные воздухоочистители c UVC-лампой Yamaguchi Oxygen Mini, внешние беспроводные аккумуляторы, портативные колонки JBL GO и JBL Flip, фитнес-браслет Smart Watch, массажные подушки Yamaguchi Travel, массажеры для глаз и тела.

Главный приз — беговая дорожка YAMAGUCHI Runway - X.

Гид потребителя

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