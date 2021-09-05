В Жигулевске детеныша косули отбили у стаи диких собак

В ночь на 1 сентября в приюте для диких животных попавших в беду "Дом Айболита" появился новичок. Молодого самца косули поздно вечером в приют доставили сотрудники Жигулевской ГЭС.

Как оказалось, дикое животное едва не стало жертвой одичавших собак. Сотрудники вневедомственной охраны станции и пожарной части № 23 не оставили животное в беде и отбили от псов.

Лесного жителя в приюте определили в отдельный вольер и оказали необходимую помощь. Пока раны от укусов собак не заживут, животное будет находиться под присмотром специалистов, в дальнейшем косулю планируется выпустить в естественную среду обитания.

По предварительной оценке у животного достаточно глубокие рваные раны и сильный стресс, но прогноз на выздоровление благоприятный.