В Самаре арестовали Porsche Cayenne жительницы Саратова, накопившей 135 тыс. руб. штрафов

Самарские приставы разыскали автомобиль Porsche Cayenne, принадлежащий жительнице Саратова, задолжавшей по административным штрафам 135 тыс. руб., сообщает пресс-служба регионального УФССП по Самарской области.

В ходе разыскных мероприятий сотрудниками Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску были проведены осмотры парковок, автостоянок и дворов, расположенных вблизи места предполагаемого нахождения должницы. Также совместно с сотрудниками ГИБДД был проведен комплекс мероприятий, с целью установления маршрута передвижения данного транспортного средства. В ходе одного из таких мероприятий иномарка должницы была зафиксирована.

Сотрудниками отдела по розыску был совершен выход в автосервис, куда, согласно полученным данным, был привезен автомобиль должницы. В результате выезда на парковке возле автосервиса автомобиль был обнаружен. В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста. Автомобиль был погружен на эвакуатор и отправлен на специализированную стоянку.

Теперь, прежде чем забрать автомобиль, должнице предстоит полностью погасить задолженность по административным штрафам.