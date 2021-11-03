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Общество

В Самаре изменят маршруты трех автобусов

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре по просьбам жителей скорректировали маршруты автобусов №№ 1, 9 и 45, сообщает администрация города.

Для удобства жителей Красноглинского района с 8 ноября маршрут автобуса №1 продлят до остановки "Улица Батайская". В связи с этим первый автобус будет отправляться с Батайской в 5:56. Последний рейс от железнодорожного вокзала отправится в 20:49. Интервал движения в пиковое время составит 16 минут.

Скорректировали и маршрут №45. В связи с появлением новой остановки "Площадь авиаконструктора Ильюшина" (напротив дома №308 на пр. Кирова) автобусы, следующие от пр. Кирова в сторону Жигулевских садов, будут ехать по схеме: пр. Кирова - разворот на пересечении с Московским шоссе - пр. Кирова - ул. Молодежная - ул. Георгия Димитрова и далее по обычному маршруту. Расписание движения не меняется: первый рейс от пос. Жигулевские Сады - в 6:30, последний - в 21:30. Интервал движения в часы пик - 30 минут.

На маршруте №9 "Металлург" - "Поселок Мясокомбинат" с начала следующей недели возобновят перевозки по укороченной схеме: "Институт "Индустройпроект" - рынок "Норд". Автобусы в укороченный рейс выходят с 11:45 и будут курсировать до 14:54 - в это время последний автобус будет прибывать к конечной остановке.

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