Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области связей с общественностью "Серебряный Лучник — Самара". В двенадцатый раз экспертный совет определит лучшие проекты уходящего года. Самарский "Лучник" подведет итоги в рамках 25-го юбилейного федерального конкурса. Подробная информация об участии — на luchnik.ru/competitions/sa-samara/.

К участию в региональном этапе приглашаются проекты, реализованные на территории Самарской области в 2021 году. Заявки принимаются на сайте "Лучника" до 20 декабря. Описания проектов, оформленные в соответствии со стандартами конкурса, необходимо отправить до 28 декабря (загрузить материалы можно будет через личный кабинет, доступный после оформления заявки и регистрации участника на awards.luchnik.ru/signup/). Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится в конце января будущего года.

Региональная премия определит победителей в 11 номинациях. К традиционным конкурсным категориям в 2021 году добавились две новые: "Культурно-образовательные проекты" и "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера".

"В Самаре происходит много интересных культурных событий, в том числе федерального и даже международного уровня. Достаточно упомянуть грандиозный музыкальный фестиваль "Шостакович. ХХ век". Поэтому новая номинация "Культурно-образовательные проекты" должна вызвать большой интерес у их авторов. Номинация "ESG-коммуникации" поможет познакомиться с проектами актуальной социальной тематики. Остается в программе и антикризисная номинация, которая собрала в прошлом году много интересных и поучительных проектов. Ну и, конечно, самарская изюминка — студенческие проекты! Эта глава в истории конкурса позволяет сохранять профессиональную преемственность в отрасли коммуникаций", — рассказала Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

"Самарский "Лучник" из года в год радует масштабными, умными и добрыми проектами. Думаю, 2021 год благодаря сложностям и ограничениям заставил нас пробовать новые направления и форматы. Это свежая страница коммуникационной индустрии в целом, и это очевидная причина ждать необычных и ярких проектов от самарского "Лучника", — прокомментировала старт конкурса в Самарской области Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Организатор регионального этапа премии в Самарской области — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Информационные партнеры: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области, ГТРК "Самара", информационный портал "ВолгаНьюс", Самарское областное вещательное агентство.

Номинации конкурса "Серебряный Лучник — Самара":

Культурно-просветительские проекты

Проекты, развивающие восприятие культурных ценностей, привлекающие внимание к деятельности музеев, театров, художественных выставок и других культурных объектов и мероприятий.

Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа

Проекты, направленные на построение эффективных коммуникаций в корпоративной среде.

ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера

Проекты компаний в сфере экологии, социальной политики и устойчивого развития.

Благотворительность

Проекты, направленные на привлечение средств для реализации социальных и благотворительных кампаний.

Корпоративные коммуникации

Проекты, направленные на формирование положительной репутации организации в деловой среде.

Маркетинговые коммуникации

Проекты, рассказывающие о создании и реализации коммуникационной стратегии бренда, о реализации программ по продвижению, выводу на рынок товаров и услуг, о мероприятиях, направленных на повышение лояльности к бренду.

Продвижение государственных и общественных программ

Проекты, направленные на реализацию социально значимых для региона кампаний и программ, информирование населения области об этих событиях.

Развитие и продвижение территорий

Проекты, направленные на политическое, социальное, туристическое, инвестиционное, коммерческое и иное продвижения территорий: областей, городов, райцентров и т. д.

Продвижение технологий будущего

Коммуникационные проекты, направленные на популяризацию науки и инновационных технологий.

Антикризисные коммуникации

Проекты коммерческого и социального характера, осуществленные в период пандемии.

Лучший студенческий проект

Специальная номинация регионального этапа "Серебряный Лучник — Самара". Участвуют студенческие проекты, направленные на развитие общественных связей, реализованные или просто спланированные.

"Серебряный Лучник" — премия № 1 в области развития общественных связей. На федеральном уровне (Москва) в феврале 2022 года премия будет вручаться в 25-й раз. Сегодня "Серебряный Лучник" — международный проект: география премии выходит далеко за пределы России.

Премия "Серебряный Лучник — Самара" является региональным этапом федерального конкурса. Авторы лучших проектов, реализованных на территории Самарской области, получают право принять участие в Днях открытых презентаций в столице и стать претендентами на Национальную премию.

В 2021–2022 годах самарский региональный этап будет проводиться уже в 12-й раз. За годы существования конкурса "Серебряный Лучник — Самара" в нем приняло участие более 570 проектов, созданных 4 500 авторами. Церемония награждения победителей проводится по традиции на площадке ГТРК "Самара".