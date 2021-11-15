В регионе за выходные было задержано 64 пьяных водителя

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни. С 12 по 14 ноября сотрудниками ГАИ выявлено более 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 64 водителя, 19 водителей оказались на дорогах губернии без водительских удостоверений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечено 208 автомобилистов. Задержано 54 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, проигнорировал использование ремней безопасности 251 водитель.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 246 правонарушений со стороны пешеходов и 201 — со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями правил дорожного движения будут продолжены, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.