В регионе за выходные было задержано 64 пьяных водителя

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни. С 12 по 14 ноября сотрудниками ГАИ выявлено более 2600 различных правонарушений в области дорожного движения.
В состоянии опьянения допустили управление транспортом 64 водителя, 19 водителей оказались на дорогах губернии без водительских удостоверений.
За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечено 208 автомобилистов. Задержано 54 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, проигнорировал использование ремней безопасности 251 водитель.
Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 246 правонарушений со стороны пешеходов и 201 — со стороны водителей.
Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.
Мероприятия по контролю за соблюдением водителями правил дорожного движения будут продолжены, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !