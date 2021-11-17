В Новокуйбышевске открылся городской штаб добровольчества для "серебряных" волонтеров

В Новокуйбышевске состоялось торжественное открытие городского штаба добровольчества в рамках проекта "Дело не в возрасте". В мероприятии приняли участие "серебряные" волонтеры общественных ветеранских организаций.
Штаб расположился в Доме молодежных организаций Новокуйбышевска. В рамках мероприятия волонтерам "серебряного возраста" продемонстрировали новую комфортную, технически оснащенную площадку для организации мероприятий, подготовки к участию в городских событиях, форумах, конкурсах, фестивалях, а также в создании добровольческих проектов.
Здесь же волонтеры смогут проходить индивидуальное обучение, используя доступные интернет-платформы, в том числе платформу ДОБРО.РУ.
Проект "Дело не в возрасте" реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.
Степан Тестов, специалист по связям с общественностью муниципального учреждения г. о. Новокуйбышевск Самарской области "Дом молодежных организаций", тел.+7(846)35-2-18-18 dmo.nsk@yandex.ru.
Последние комментарии
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Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !