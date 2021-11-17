В Новокуйбышевске открылся городской штаб добровольчества для "серебряных" волонтеров

В Новокуйбышевске состоялось торжественное открытие городского штаба добровольчества в рамках проекта "Дело не в возрасте". В мероприятии приняли участие "серебряные" волонтеры общественных ветеранских организаций.

Штаб расположился в Доме молодежных организаций Новокуйбышевска. В рамках мероприятия волонтерам "серебряного возраста" продемонстрировали новую комфортную, технически оснащенную площадку для организации мероприятий, подготовки к участию в городских событиях, форумах, конкурсах, фестивалях, а также в создании добровольческих проектов.

Здесь же волонтеры смогут проходить индивидуальное обучение, используя доступные интернет-платформы, в том числе платформу ДОБРО.РУ.

Проект "Дело не в возрасте" реализуется в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области.

Степан Тестов, специалист по связям с общественностью муниципального учреждения г. о. Новокуйбышевск Самарской области "Дом молодежных организаций", тел.+7(846)35-2-18-18 dmo.nsk@yandex.ru.



