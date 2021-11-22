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Общество

Мэрия Самары сдаст в аренду участок на ул. Антонова-Овсеенко под строительство парковки

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на право заключить договор аренды земельного участка в границах ул. Антонова-Овсеенко и XXII Партсъезда. Площадь территории — 8250 кв метров.

"Земельный участок предоставляется арендатору на 7 лет 2 месяца", — отмечается в извещении.

Согласно данным Публичной кадастровой палаты, разрешено использование участка для строительства многоэтажной автомобильной стоянки закрытого типа. Кадастровая стоимость составляет 33,64 млн рублей.

Прием заявок стартовал 20 ноября и продлится до 20 декабря, а сам аукцион пройдет 27 декабря в 10:00. Начальная цена — 2,42 млн рублей.

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