Мэрия Самары сдаст в аренду участок на ул. Антонова-Овсеенко под строительство парковки

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион на право заключить договор аренды земельного участка в границах ул. Антонова-Овсеенко и XXII Партсъезда. Площадь территории — 8250 кв метров.
"Земельный участок предоставляется арендатору на 7 лет 2 месяца", — отмечается в извещении.
Согласно данным Публичной кадастровой палаты, разрешено использование участка для строительства многоэтажной автомобильной стоянки закрытого типа. Кадастровая стоимость составляет 33,64 млн рублей.
Прием заявок стартовал 20 ноября и продлится до 20 декабря, а сам аукцион пройдет 27 декабря в 10:00. Начальная цена — 2,42 млн рублей.
Последние комментарии
Животным не место в зоопарках и цирках.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !