Сервисом "Видеонаблюдение" от "Ростелекома" пользуются 12 тысяч самарских семей

Число абонентов "Ростелекома", подключивших цифровой сервис "Видеонаблюдение" в Самарской области, приблизилось к 12 тысячам. Только с января по октябрь этого года пользователей услуги стало на четыре тысячи больше.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Видеонаблюдение чаще всего выбирают новые абоненты компании — для них действует акция "Подписка в подарок". По ее условиям они могут полгода бесплатно пользоваться облачным хранилищем видеозаписей. Большинство наших клиентов устанавливают видеокамеру самостоятельно — никакой специальной подготовки для этого не нужно".

Видеонаблюдение от "Ростелекома" работает на сетях любого оператора связи. Цифровая видеокамера с высоким качеством изображения, инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время и широким углом обзора оборудована встроенным микрофоном и датчиком движения.

Пользователь может настроить получение уведомлений о посторонних звуках или движении в кадре. Видео доступно для просмотра в реальном времени или в архиве записей. Кроме того, камера позволяет передавать голосовые сообщения.

Антон Патрушев, житель Отрадного:

"Я установил камеру во время ремонта. При помощи видеонаблюдения удобно следить за ходом работ. Сейчас мы ее используем, чтобы присматривать за сыном-подростком, если он дома один, и за котом, когда животное надолго остается без надзора. При необходимости можно сделать замечание сыну или прикрикнуть на кота через приложение на смартфоне: камера отлично передает звук".

Чаще всего абоненты компании выбирают камеры внутреннего наблюдения. Их используют в квартирах, домах и хозяйственных постройках и жители крупных городов, и сельчане.

Устройства наружного наблюдения оборудованы антивандальной защитой, устойчивы к перепадам температур и неблагоприятным погодным условиям. Камеры устанавливают на приусадебных участках, автостоянках, во дворах, на детских площадках и в подъездах.

Мобильное приложение позволяет управлять видеокамерой из любой точки мира, где есть интернет. Видеозаписи хранятся в защищённом облаке "Ростелекома" до 30 дней в зависимости от тарифа, выбранного пользователем.

Узнать об услуге "Видеонаблюдение" и оставить заявку на приобретение камер можно на сайте "Ростелекома", по бесплатному телефону 8 800 100 08 00 или в офисах продаж и обслуживания компании.