Сервисом "Видеонаблюдение" от "Ростелекома" пользуются 12 тысяч самарских семей

Число абонентов "Ростелекома", подключивших цифровой сервис "Видеонаблюдение" в Самарской области, приблизилось к 12 тысячам. Только с января по октябрь этого года пользователей услуги стало на четыре тысячи больше.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Видеонаблюдение чаще всего выбирают новые абоненты компании — для них действует акция "Подписка в подарок". По ее условиям они могут полгода бесплатно пользоваться облачным хранилищем видеозаписей. Большинство наших клиентов устанавливают видеокамеру самостоятельно — никакой специальной подготовки для этого не нужно".
Видеонаблюдение от "Ростелекома" работает на сетях любого оператора связи. Цифровая видеокамера с высоким качеством изображения, инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время и широким углом обзора оборудована встроенным микрофоном и датчиком движения.
Пользователь может настроить получение уведомлений о посторонних звуках или движении в кадре. Видео доступно для просмотра в реальном времени или в архиве записей. Кроме того, камера позволяет передавать голосовые сообщения.
Антон Патрушев, житель Отрадного:
"Я установил камеру во время ремонта. При помощи видеонаблюдения удобно следить за ходом работ. Сейчас мы ее используем, чтобы присматривать за сыном-подростком, если он дома один, и за котом, когда животное надолго остается без надзора. При необходимости можно сделать замечание сыну или прикрикнуть на кота через приложение на смартфоне: камера отлично передает звук".
Чаще всего абоненты компании выбирают камеры внутреннего наблюдения. Их используют в квартирах, домах и хозяйственных постройках и жители крупных городов, и сельчане.
Устройства наружного наблюдения оборудованы антивандальной защитой, устойчивы к перепадам температур и неблагоприятным погодным условиям. Камеры устанавливают на приусадебных участках, автостоянках, во дворах, на детских площадках и в подъездах.
Мобильное приложение позволяет управлять видеокамерой из любой точки мира, где есть интернет. Видеозаписи хранятся в защищённом облаке "Ростелекома" до 30 дней в зависимости от тарифа, выбранного пользователем.
Узнать об услуге "Видеонаблюдение" и оставить заявку на приобретение камер можно на сайте "Ростелекома", по бесплатному телефону 8 800 100 08 00 или в офисах продаж и обслуживания компании.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ