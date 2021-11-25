В Самаре из-за аварии на водоводе автобусы №№ 5Д и 3 ездят в объезд

В Самаре из-за порыва на водоводе горячего водоснабжения перекрестке улиц Самарской и Ленинградской изменена схема движения общественного транспорта.

Объезд автобусов № 5Д по ул. Некрасовская — ул. Галактионовская — ул. Венцека в оба направления, маршрут № 3 по ул. Венцека в направлении по. Революции; по ул. Льва Толстого — ул. Братьев Коростелевых в направлении ул. Речная.