Пожилая тольяттинка отдала мошеннику 100 тыс. рублей

В Тольятти полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Неизвестный позвонил 81-летней местной жительнице, представился правоохранителем и сказал, что ее внук стал виновником ДТП. Чтобы помочь ему избежать наказания, женщина должна была заплатить 100 тыс. рублей. В итоге пенсионерка отдала деньги приехавшему к ней незнакомцу и только после этого решила позвонить внуку. Когда же она узнала, что ни в какое ДТП ее родственник не попадал, поняла, что ее обманули.

Полицейские задержали курьера, который забрал деньги, а потом нашли и организатора аферы. Мужчина действовал по одной и той же схеме: звонил на домашние телефоны. Убедившись, что разговаривает с пенсионерами, он рассказывал о попавшем в беду родственнике и предлагал "решить проблему".

По версии следствия, тольяттинец может быть причастен к девяти эпизодам мошенничеств, жертвами которых стали пенсионерки 60-80 лет. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").