Пожилая тольяттинка отдала мошеннику 100 тыс. рублей

В Тольятти полицейские задержали 33-летнего подозреваемого в телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Неизвестный позвонил 81-летней местной жительнице, представился правоохранителем и сказал, что ее внук стал виновником ДТП. Чтобы помочь ему избежать наказания, женщина должна была заплатить 100 тыс. рублей. В итоге пенсионерка отдала деньги приехавшему к ней незнакомцу и только после этого решила позвонить внуку. Когда же она узнала, что ни в какое ДТП ее родственник не попадал, поняла, что ее обманули.
Полицейские задержали курьера, который забрал деньги, а потом нашли и организатора аферы. Мужчина действовал по одной и той же схеме: звонил на домашние телефоны. Убедившись, что разговаривает с пенсионерами, он рассказывал о попавшем в беду родственнике и предлагал "решить проблему".
По версии следствия, тольяттинец может быть причастен к девяти эпизодам мошенничеств, жертвами которых стали пенсионерки 60-80 лет. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей.
Ранее подозреваемый уже был судим за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях