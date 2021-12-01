Продавца плитки из Самары обвиняют в присвоении денег покупателей

В Самаре правоохранители закончили расследование уголовного дела 27-летнего мужчины, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Местный житель работал менеджером в магазине керамической плитки на рынке на ул. Ново-Вокзальной. Во время проверки в этой торговой точке обнаружилась крупная недостача, в которой заподозрили сотрудника.

Сам подозреваемый рассказал, что незадолго до случившегося у него заказали плитку, и клиент заплатил 300 тыс. руб., но продавец их потерял. Чтобы скрыть это, менеджер решил закрыть недостачу деньгами, поступившими от новых клиентов. После закрытия этого долга ему пришлось перекрывать задолженность перед новыми клиентами за счет других заказчиков. Как выяснили полицейские, мужчина просил покупателей оплачивать заказы частями: одну часть — наличными, а вторую — банковским переводом на счета, которые принадлежали ему и членам его семьи.

Скоро выручка магазина упала, и менеджер не смог перекрыть долг. Когда заказчики стали обращаться с претензиями к директору, долг достиг 304,2 тыс. рублей.

Часть присвоенной суммы — 254,2 тыс. руб. обвиняемый уже вернул работодателю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары.