Продавца плитки из Самары обвиняют в присвоении денег покупателей

В Самаре правоохранители закончили расследование уголовного дела 27-летнего мужчины, обвиняемого в растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Местный житель работал менеджером в магазине керамической плитки на рынке на ул. Ново-Вокзальной. Во время проверки в этой торговой точке обнаружилась крупная недостача, в которой заподозрили сотрудника.
Сам подозреваемый рассказал, что незадолго до случившегося у него заказали плитку, и клиент заплатил 300 тыс. руб., но продавец их потерял. Чтобы скрыть это, менеджер решил закрыть недостачу деньгами, поступившими от новых клиентов. После закрытия этого долга ему пришлось перекрывать задолженность перед новыми клиентами за счет других заказчиков. Как выяснили полицейские, мужчина просил покупателей оплачивать заказы частями: одну часть — наличными, а вторую — банковским переводом на счета, которые принадлежали ему и членам его семьи.
Скоро выручка магазина упала, и менеджер не смог перекрыть долг. Когда заказчики стали обращаться с претензиями к директору, долг достиг 304,2 тыс. рублей.
Часть присвоенной суммы — 254,2 тыс. руб. обвиняемый уже вернул работодателю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Самары.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях