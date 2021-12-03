В Самаре задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на МФО

В Самаре задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии нападений на офисы микрофинансовых организаций, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
В октябре и ноябре в полицию поступили заявления о совершении двух разбойных нападений и одного грабежа в трех офисах МФО, расположенных на территории Кировского и Железнодорожного районов.
Так, 27 октября неизвестный зашел в офис микрофинансовой организации на пр. Кирова и, держа в руках газовый баллончик, похитил около 24 тыс. рублей.
Через 11 дней мужчина под угрозой похожего на пистолет предмета в микрофинасовй организации на ул. Владимирской завладел денежными средствами в размере более 27 тыс. рублей.
16 ноября злоумышленник также под угрозой пистолета потребовал у сотрудницы микрофинансовой организации, расположенной на ул. Тухачевского, отдать ему все денежные средства. Мужчина скрылся с места преступления, похитив 20 тыс. рублей.
По данным фактам в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж" и ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой".
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — ранее не судимого, безработного мужчину. В ходе общения с сотрудниками полиции он признался в содеянном, рассказал обстоятельства нападений. Согласно материалам уголовного дела, в двух случаях он использовал пневматический пистолет, приобретенный незадолго до произошедшего в одном из ломбардов. Похищенные деньги он потратил на погашение задолженности, образовавшейся в результате неоплаты взятых в офисах микрозаймов кредитов, и на покупку товаров повседневного спроса.
В настоящее время, по ходатайству органа следствия, в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях