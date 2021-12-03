В Самаре задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на МФО

В Самаре задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии нападений на офисы микрофинансовых организаций, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

В октябре и ноябре в полицию поступили заявления о совершении двух разбойных нападений и одного грабежа в трех офисах МФО, расположенных на территории Кировского и Железнодорожного районов.

Так, 27 октября неизвестный зашел в офис микрофинансовой организации на пр. Кирова и, держа в руках газовый баллончик, похитил около 24 тыс. рублей.

Через 11 дней мужчина под угрозой похожего на пистолет предмета в микрофинасовй организации на ул. Владимирской завладел денежными средствами в размере более 27 тыс. рублей.

16 ноября злоумышленник также под угрозой пистолета потребовал у сотрудницы микрофинансовой организации, расположенной на ул. Тухачевского, отдать ему все денежные средства. Мужчина скрылся с места преступления, похитив 20 тыс. рублей.

По данным фактам в территориальных органах внутренних дел возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж" и ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой".

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — ранее не судимого, безработного мужчину. В ходе общения с сотрудниками полиции он признался в содеянном, рассказал обстоятельства нападений. Согласно материалам уголовного дела, в двух случаях он использовал пневматический пистолет, приобретенный незадолго до произошедшего в одном из ломбардов. Похищенные деньги он потратил на погашение задолженности, образовавшейся в результате неоплаты взятых в офисах микрозаймов кредитов, и на покупку товаров повседневного спроса.

В настоящее время, по ходатайству органа следствия, в отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений.