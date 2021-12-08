Бухгалтера из Самары второй раз обвиняют в присвоении денег работодателя

В Самаре в суд отправили уголовное дело 24-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Девушка работала бухгалтером в фирме, специализирующейся на оптовой продаже слабоалкогольной продукции. В организации обнаружили недостачу более 450 тыс. руб., и она попала под подозрение.
Как выяснилось, что самарчанку не в первый раз обвинили в преступлении в отношении работодателя. В 2017 г. Красноармейский райсуд признал ее виновной в 16 эпизодах мошенничества и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Тогда девушка была финансовым консультантом мини-офиса банка. Она использовала персональные данные клиентов, которые подавали заявки на кредиты, но передумали получать деньги. Сотрудница банка оформляла на этих людей потребительские займы. Общая сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей.
Выйдя из колонии, девушка переехала в Самару и летом 2021 г. устроилась работать бухгалтером. Уже через две недели ей доверили обязанности кассира. Но в начале августа 2021 г. у новой сотрудницы возникла сложная финансовая ситуация, и девушка решила взять средства из кассы организации. Часть денег, переданных ей контрагентами в счет оплаты товара, бухгалтер не приходовала в кассу, а забирала себе. Кроме того, она взяла непосредственно из кассы выручку за предыдущий день — более 100 тыс. рублей.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях