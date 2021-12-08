Бухгалтера из Самары второй раз обвиняют в присвоении денег работодателя

В Самаре в суд отправили уголовное дело 24-летней местной жительницы, обвиняемой в присвоении денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Девушка работала бухгалтером в фирме, специализирующейся на оптовой продаже слабоалкогольной продукции. В организации обнаружили недостачу более 450 тыс. руб., и она попала под подозрение.

Как выяснилось, что самарчанку не в первый раз обвинили в преступлении в отношении работодателя. В 2017 г. Красноармейский райсуд признал ее виновной в 16 эпизодах мошенничества и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Тогда девушка была финансовым консультантом мини-офиса банка. Она использовала персональные данные клиентов, которые подавали заявки на кредиты, но передумали получать деньги. Сотрудница банка оформляла на этих людей потребительские займы. Общая сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей.

Выйдя из колонии, девушка переехала в Самару и летом 2021 г. устроилась работать бухгалтером. Уже через две недели ей доверили обязанности кассира. Но в начале августа 2021 г. у новой сотрудницы возникла сложная финансовая ситуация, и девушка решила взять средства из кассы организации. Часть денег, переданных ей контрагентами в счет оплаты товара, бухгалтер не приходовала в кассу, а забирала себе. Кроме того, она взяла непосредственно из кассы выручку за предыдущий день — более 100 тыс. рублей.