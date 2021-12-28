Леонид Пак: "Игроков меньше, конкуренция жестче"

Чему научила пандемия COVID-19 сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области? Какие виды нарушений антимонопольного законодательства чаще других встречаются в нашем регионе? Как изменился уровень конкуренции за последние 10 лет? Почему растут экономические барьеры для выхода на рынок новых игроков? Об этом и многом другом в интервью рассказал руководитель Самарского УФАС России Леонид Пак.

- Каковы итоги работы Самарского УФАС в 2021 году?

- Окончательные итоги мы будем подводить уже после завершения 2021 года, но уже сейчас можно сказать о том, что мы стали меньше принимать заявлений от граждан в связи с изменениями законодательства в статье 10 "Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением". Сейчас мы защищаем права не конкретного физического лица, а неопределенного круга лиц, то есть занимаемся проблемой, которая носит системный характер.

Наша основная задача — защищать права предпринимателей, уделять внимание экономическому климату в регионе с точки зрения действия монополистов, органов власти, хозяйствующих субъектов. Есть соответствующее постановление пленума Верховного суда, которое говорит о том, что антимонопольное регулирование должно концентрироваться на экономике и предпринимательской деятельности, создании условий для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан.

Отдельное внимание мы уделяем проверкам закупок в рамках национальных проектов. Отмечу, что количество жалоб на итоги торгов практически не изменилось, но существенно вырос профессионализм жалобщиков, намного меньше заявлений, которые не удовлетворяют формальным требованиям. Доля жалоб, которые мы удовлетворяем полностью или частично, осталась на прежнем уровне, примерно 30%.

- Как отразилась пандемия на вашей деятельности?

- Напрямую COVID-19 почти не повлиял на нашу деятельность. У нас болело примерно 5% сотрудников, потому что мы прививались одними из первых.

Что касается процесса работы, то главная особенность в новой ситуации — мы стали рассматривать жалобы в режиме видеоконференцсвязи (ВКС). Это было очень важно для нормальной работы, и, я считаю, что на основе нашего опыта необходимо вносить изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся проверки эффективности системы госзакупок, закупок для юридических лиц, госкорпораций, бюджетных учреждений.

Поясню, что имею в виду. Ранее, пока не было ВКС, мы часто сталкивались с тем, что лицо, подавшее жалобу, потом не участвовало в процессе ее рассмотрения, а результаты торгов заказчика на период рассмотрения жалобы блокировались. Государство неэффективно расходовало средства, заказчик был вынужден ожидать разрешения конфликта, страдали интересы добросовестных участников торгов, не говоря уже о потребителях государственных и муниципальных услуг, которые ждали закупки тех или иных товаров, особенно если говорить о медикаментах, ремонте школы и т. п.

Что получалось в итоге? Некое лицо по каким-то причинам подает из любой точки России нам жалобу по электронной почте — такая возможность есть. Вся работа на какое-то приостанавливается. Затем это лицо не является, чтобы поддержать жалобу, и дело рассматривается без него. В то время как в судебном процессе, если лицо подало иск и его не поддерживает, дело не рассматривается. Я считаю, аналогичный порядок нужно внести в порядок рассмотрения жалоб. Это помогало бы приостанавливать рассмотрение жалобы до тех пор, пока лицо, ее подавшее, не выразит свою позицию.

Но пока такого решения нет, ВКС позволяет подключать к процессу лицо, подавшее жалобу, из любого места. Таким образом защищаются права добросовестного подателя жалобы, которые действительно нарушены, а не того, кто жалуется с целью злоупотребить правом. По нашей оценке, примерно 15% жалоб, которые сейчас подаются, имеют признаки злоупотребления правом.

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- Какие виды нарушений антимонопольного законодательства чаще других встречаются в Самарской области? Изменилось ли их количество на фоне пандемии?

- Я бы отметил, что у нас снизилось количество нарушений со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления. По-прежнему встречаются нарушения, связанные со сговорами между организаторами проведения и участниками торгов. Таких дел немного — два-три в год. Но они общественно опасны, и мы вместе с правоохранительными органами выявляем эти нарушения.

- В последние два-три года ваше ведомство, как кажется со стороны, уделяет повышенное внимание строительной отрасли. С чем это связано?

- Мы обращаем особое внимание на две отрасли — строительство и здравоохранение. Это связано с тем, что государство тратит здесь большие средства. Это самые капиталоемкие сферы. К этим отраслям повышенное внимание правоохранительных органов — прокуратуры, УВД, ФСБ. Они, выявляя признаки нарушений, отправляют материалы нам. Мы проводим свои проверки и даем оценку этим материалам.

- Проводились ли расследования по ситуации на рынке продаж медицинских товаров и лекарств с начала пандемии?

- У нас очень развит рынок первичных медицинских изделий и лекарственных препаратов. Субъектов очень много, и они, как правило, федерального уровня. Поэтому на региональном уровне сговор сложно выявить.

В прошлом году, когда резко начали расти цены, мы проверяли ситуацию на рынке — обоснованно или нет повышение цен. Все началось с резкого повышения спроса на медицинские изделия, одновременно выросли входные цены. Когда спрос и предложение определился, цены начали постепенно снижаться. Главная задача в таких случаях — удовлетворить спрос.

- В регионе распространена практика, когда социальные объекты по госконтрактам строят компании, аффилированные застройщикам микрорайонов, в которых они возводятся. ФАС изучает процедуры торгов по таким контрактам?

- Практически все дела на строительном рынке, которые мы рассматривали, связаны именно с этим. Конечно, застройщику удобно самому строить инфраструктурные объекты на своей территории. Мы приветствуем, когда он выполняет такую работу, но только за свой счет. Если же объекты строятся за бюджетные деньги, нужно проводить торги, в которых будут равные условия участия для всех.

- У ФАС есть вопросы к "Экостройресурсу"?

- Есть пожелание, чтобы "Экостройресурс" к работе с потребителями подходил более разумно и взвешенно. Поясню, о чем я говорю. Постановлением правительства утвержден типовой договор, в который стороны могут вносить корректировки и изменения. "Экостройресурс" — в данном случае сильная сторона — предлагает контрагентам очевидно невыгодные условия.

Например, предпринимателю включили в условия штраф в тысячу рублей за каждый не представленный лицом документ. В частности, в одном договоре речь шла об информации об изменении состава твердых бытовых отходов. Кто в отношении себя прописал бы такую санкцию? Это не разумно, выстраивать отношения с клиентами нужно с позиции равных сторон.

Ранее подобную ситуацию мы наблюдали в электроэнергетике. Позиция инфраструктурных компаний была такова — мы предлагаем условия, вы их выполняете. Я уже давно не видел жалоб на невозможность заключить договор энергоснабжения. Гарантирующий поставщик сам заинтересован быстро заключить договор, чтобы получать от нового потребителя деньги.

- Ведомство каким-то образом проверяет стоимость услуг, которые выставляет "Экостройресурс" юридическим лицам?

- В небольшой степени. Мы в редких случаях осуществляем контроль цены, мы проверяем действия лица. Но цена — следствие действий. В случае "Экостройресурса" цена складывается из нормативных актов, которые утверждаются на уровне субъекта федерации — Самарской области.

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Самарская область устанавливает механизм, как мы будем собирать мусор и как за него платить. В данном случае предмет спора — показатели нормативов и как они рассчитываются. Недавно Верховный суд Российской Федерации высказал позицию по этому вопросу, в том числе и по нашему делу с "Экостройресурс" - расчет должен быть помесячный, а не годовой или суточный.

— Одна из претензий, которую выдвигает бизнес-сообщество к компании "Экостройресурс" — монополизация услуг по вывозу мусора. Более того, идут судебные споры по поводу прошлых лет. Компании вывозят ТКО по контракту с другими предприятиями, оплачивают услуги, а с них требуют оплату услуг вывоза мусора за этот же период. Причем без договора, без актов выполненных работ. Как это оценивает УФАС?

- Мы будем изучать эту историю. На заседании общественного совета при нашем управлении мы разговаривали с крупными предприятиями о проблемах взаимодействия с региональным оператором, в том числе и об этом.

Работать с потребителем, на мой взгляд, нужно с позиции партнерских отношений, а не с позиции силы. Перед тем, как выставлять счета, нужно объяснить клиентам ситуацию, написать письма, подготовить претензию, сослаться на правовые нормы, выяснить, кто и как вывозил мусор до этого и поступал ли он на полигоны для утилизации. Если вы считаете, что вам должны, есть нормальный порядок — обращаться с иском в суд. В конечном итоге это поможет всем быстрее договориться, чтобы решить главную задачу — сохранить природу и создать благоприятные условия для людей.

- Постоянный рост цен на бензин вызывает недоумение у автомобилистов области. ФАС проверяла эту ситуацию?

- Мы постоянно отслеживаем цены как в оптовом, так и в розничном звене. Признаков нарушения антимонопольного законодательства мы не видим. В Самарской области цена на ГСМ чуть ниже, чем в среднем по ПФО. Сегодня рост происходит во всем мире, в том числе и в России. Рост цен на нефть опережает рост цен на бензин.

В России действует механизм — при увеличении стоимости нефти на бирже начинает действовать компенсационная система налогообложения, которая снижает акцизы, чтобы резко не выросли цены на топливо.

Сейчас есть другая проблема — очень сложно выживать независимым продавцам бензина. Причина — не так давно оптовая цена бензина была выше, чем в рознице на заправках, принадлежащих нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим компаниям. Эти компании могут позволить себе перенаправлять прибыль и компенсировать убытки розничной торговли. Поэтому независимые заправки работают в минус.

- Антимонопольная служба проводила проверки в связи с ростом цен на продукты питания?

- Мы постоянно ведем мониторинг оптовых цен на продукты питания. После совещания у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова принято решение о нашем участии в коллективных проверках. Мы можем проверять факт злоупотребления доминирующим положением на рынке и наличие сговора. Но так как на рынке очень много субъектов, говорить о сговоре невозможно.

Очевидно, что на ситуацию с ценами повлияли сложные для аграриев погодные условия и COVID-19. Тем не менее мы проверяем, нет ли злоупотреблений на рынке со стороны как оптового, так и розничного звена. Особенно внимательно нужно смотреть на действия крупных игроков. Бывали случаи, когда в сложный период очень крупные участники рынка, занимающие на нем большую долю, злоупотребляли своим положением. Они повышают цены, и тогда остальные игроки следуют за лидером. Так устроена модель формирования цен.

- Как изменился уровень конкуренции в регионе за последние 10 лет? Какие тенденции можно отметить?

- Уровень конкуренции уменьшился вместе с количеством участников на институциональных рынках — нефтепродуктов, электроэнергии, страхования и банковском. Конкуренция стала жестче.

Если взять рынок продуктов питания, то мы видим, что основные игроки — "Пятерочка" и "Магнит".

Раньше игроков было больше, но конкуренция была намного мягче. Сейчас ситуация более жесткая. Результат — очень высокие экономические барьеры для выхода на рынок новых игроков.

- Вы известны как борец с использованием неэтичных приемов в рекламе. Что изменилось за последние годы?

- Рынок рекламы стал более современным, цивилизованным и этичным, по сравнению с "нулевыми" годами, хотя есть компании, которые продолжают пытаться использовать недозволенные приемы. Интересно другое, нарушений стало меньше, но стало меньше и оригинальной рекламы, интересных кампаний. Выяснилось, что мало кто умеет продвигать товар ярко без неэтичных приемов.