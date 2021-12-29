Лукаш Бабущка: "Мы заложили основу для развития компании на годы вперед"

До 1 ноября 2021 года Лукаш Бабущка занимал должность вице-президента компании Faurecia в России. Проработав в нашей стране более десятка лет, он инициировал принятие целого ряда ключевых решений, благодаря которым компания вошла в число лидеров автокомпонентной отрасли России и продолжает уверенное движение вперед. Наработанный опыт и незаурядные способности выдвинули топ-менеджера на глобальный уровень руководства компанией Faurecia — теперь он возглавляет управление по качеству и удовлетворенности клиентов бизнес-группы "Сиденья" и отвечает за продукцию десятков предприятий по всему миру. Г-н Бабущка вышел на связь из парижского офиса компании, но мыслями он все еще в Тольятти, где базируется штаб-квартира российского дивизиона. В большом интервью порталу "Волга Ньюс" он рассказал об итогах работы компании в этом году и влиянии ковида на экономику, дал оценку кризису полупроводников и поделился своими впечатлениями о жизни в России.

— Какие события уходящего года, на ваш взгляд, стали наиболее значимыми для российского дивизиона компании Faurecia?

— Этот год, как и предыдущий, прошел под знаком ковида — от этого никуда не денешься. Влияние пандемии на основные процессы во всем мире по-прежнему беспрецедентно. Мы наблюдаем уже пятую или шестую волну, при этом активизация происходит как раз во время летних каникул и новогодних праздников, когда количество контактов между людьми значительно увеличивается. Надеюсь, власти замечают эти вспышки и делают соответствующие выводы.

— Сейчас повсеместно продолжается вакцинации населения, а как обстоят дела с процентом привитых сотрудников в компании Faurecia Russia?

— У нас вакцинировано более 60% сотрудников. Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем программу вакцинации и не отменяем мероприятий по недопущению распространения инфекции. Комплекс мер по защите наших сотрудников от ковида был принят почти два года назад. За это время в компании были случаи заболевания людей в тяжелой и легкой формах, но сейчас все сотрудники чувствуют себя хорошо. Связанные с ковидом сложности сделали нашу команду еще сильнее — это значимый показатель, с которым мы завершаем текущий год. Финансовые результаты, безусловно, важны, но гораздо важнее самочувствие людей — если они здоровы и полны сил, компания переживет любой глобальный кризис.

— По количеству вакцинированных российский дивизион Faurecia отстает от подразделений компании в других странах или опережает их?

— Не хотел об этом говорить, но раз уж вы спросили… Мы отстаем очень серьезно как в компании, так и в целом по стране. Сейчас население некоторых европейских стран вакцинировано более чем на 90%. Многие там прививаются уже по третьему разу. В России вакцинирована только половина населения. Нужно поработать над тем, чтобы достигнуть уровня более 80%, именно такой порог врачи считают необходимым для выработки устойчивого коллективного иммунитета.

— Сотрудников российских заводов Faurecia стимулируют к вакцинации с помощью ценных призов и подарков. В других странах присутствия компания делает то же самое?

— Да, но в меньшей степени. Например, в Европе люди не так нуждаются в подобной мотивации, возможно, потому что больше верят в эффективность вакцины. В российском дивизионе мы проводили опрос: почему люди отказываются от прививки? В качестве причин многие сотрудники называли недоверие к вакцине и боязнь ее последствий. Мы работаем и над этим — приглашаем экспертов и врачей, которые могут прояснить ситуацию и успокоить наших сотрудников. Вакцина Спутник-V эффективна — это признано на мировом уровне. Она не признается в Европе, но и европейская вакцина не признается в России. Полагаю, что здесь намного больше каких-то технических моментов, чем чисто медицинских.

— С ковидом вроде разобрались, а каковы производственные итоги года? Ведь в активе российского подразделения и новый завод, и новые номинации автопроизводителей, и новые позиции на рынке.

— В этом году итоги — самые лучшие за все годы присутствия Faurecia на российском рынке. Мы смогли реализовать проекты, которые заложили основу для развития компании на годы вперед. В России у нас присутствуют разные бизнес-группы. По автомобильным сиденьям мы обновили продуктовую линейку, по интерьерам — купили новую компанию в Тольятти, которая позволит расширить наше присутствие на рынке. С точки зрения Clean mobility (экологичная мобильность), мы начали производство новой продукции в Санкт-Петербурге для Hyundai-Kia. Вошли в новую линейку продуктов, касающихся heavy duty машин, начав работать с КамАЗом. Реорганизовали в России наш бизнес для Clarion Electronics — это наша новая бизнес-группа, которая занимается производством электроники. Мы купили компанию Hella, что позволит нам расширить линейку осветительных и электронных компонентов в России и в мире.

Если говорить о финансовых результатах, то показатели также очень высоки. В России бизнес растет. С точки зрения бюджета и выполнения производственной программы 2021 год был для нас намного лучше, чем два предыдущих года.

— Что производит завод в Тольятти, который вы приобрели в этом году?

— В начале декабря мы завершили сделку по приобретению производственной площадки компании "Автокомпонент" с оборудованием для литья пластиковых изделий. Будем производить новые детали интерьера для всей линейки АВТОВАЗа — панели приборов, панели дверей, центральные консоли.

— Этим летом в Особой экономической зоне "Тольятти" вы открыли новый завод, который стал флагманским предприятием Faurecia в России. Производство будет выстраиваться в три этапа, на каком из них завод находится сейчас?

— На этой площадке возможны и четвертый, и пятый этапы — все будет зависеть от развития наших клиентов. На сегодня на заводе в ОЭЗ мы выполняем сварку металла, в том числе лазерную, и производим полную сборку сидений. Сейчас завод на втором этапе, который позволил интегрировать в него пошив и производство чехлов — в ноябре мы начали перемещение туда нашего пошивочного производства, на котором работает примерно 400 человек. Вместе с производством металла и сборкой сидений на заводе теперь работают около 800 сотрудников. В дальнейшем при росте объемов, которые озвучивает наш клиент, на предприятии будут работать еще больше людей. Третий этап, который мы запустим в мае следующего года — производство полиуретановой пены для сидений. Таким образом, завод будет обладать всеми технологиями для полного цикла производства сидений. В мировой практике это большая редкость, когда все эти процессы локализованы на одном предприятии. Такой подход повышает нашу конкурентоспособность за счет сокращения издержек на логистику и позволяет нашим клиентам устанавливать более низкую цену на конечный продукт — автомобиль.

— Локализация: что она значит для компании и каковы планы по ее углублению?

— Локализация постоянно растет, мы работаем над тем, чтобы она защищала нас и наших клиентов от колебания курсов валют и дополнительных затрат на таможню и перевозку. Мы заинтересованы в том, чтобы все наши технологии присутствовали в России. В некоторых направлениях мы локализовали производство на 100%, локализация материалов составляет примерно 80%. Но проблемы еще есть. Например, мы локализовали производство полипропилена для выпуска пластиковых деталей, но есть некоторые красители, которые сегодня еще не доступны в России, и нужно привозить их из-за рубежа. Бизнес-кейс по локализации предполагает создание нового производства, которое должно быстро окупиться. Там, где возврат вложений происходит за 1-2 года, мы инвестируем в производство. Там, где капиталовложения окупаются гораздо дольше, мы работаем над тем, чтобы их уменьшить и сделать этот бизнес выгодным как нашему поставщику, так и конечному клиенту.

— На ваш взгляд, когда закончится дефицит полупроводников в автомобильной промышленности?

— Проблема создана искусственно и связана все с тем же ковидом. Разные эксперты дают разные даты окончания кризиса. Раньше все говорили, что он окончится к концу этого года, потом стали говорить о начале следующего, теперь говорят о конце следующего года. Так что угадать сложно. В мире сегодня производится примерно 70 млн автомобилей в год. Сейчас поставщики полупроводников получили запрос на объемы продукции для 120 млн автомобилей — производители машин хотят подстраховаться и заказывают с большим запасом. Поэтому я не удивлюсь, если в следующем году каждый второй полупроводник не попадет в машину. Думаю, что в конце следующего года ковидный кризис приблизится к разрешению, но в дальнейшем может случиться кризис перепроизводства полупроводников.

— В Самарской области сосредоточены самые большие производственные мощности Faurecia. Как компания чувствует себя в регионе и каковы аспекты ее взаимодействия с местными властями?

— Я уже говорил это на открытии завода в ОЭЗ "Тольятти" и готов повторить еще раз. Мы не просто взяли на себя обязательство построить предприятие, но и сделать его эффективным, запустить там новые проекты. Сотрудничество с регионом на очень хорошем уровне — и с губернатором Дмитрием Азаровым, и со всеми министрами, и с гендиректором ОЭЗ Сергеем Андреевым. Эти люди понимают, что такое развитие региона и насколько тесно оно связано с развитием промышленности. Нам помогают и поддерживают, мы совместно решаем проблемы. Я хочу сказать слова благодарности региональным властям и выразить надежду на то, что в дальнейшем наше взаимодействие будет только крепнуть.

— Новая очень интересная инициатива, которую реализуют в российском подразделении Faurecia — гендерное разнообразие. Как вы к этому относитесь?

— Я считаю, что за этим будущее, тем более в России, где женское население больше мужского. Женщины приносят в коллектив новые качества, помогают увидеть проблемы другими глазами и принять более взвешенные решения. Из мировой практики мы знаем, что компании, имеющие большее гендерное разнообразие, зарабатывают больше денег. Женщины обладают другими качествами и помогают нам, мужчинам, смотреть на проблему иначе. Год за годом мы увеличиваем количество женщин в руководстве компании. Сегодня почти половина наших руководящих кадров — женщины.

— Сколько лет вы прожили в России и с какими впечатлениями уехали? Что нового почерпнули и что оставили в нашей стране?

— Я приехал в Россию в 2010 году и прожил в ней 11 лет. Я оставил здесь немало сил, но получил многократно больше. Но правильнее сказать не оставил, а инвестировал — свое время и способности. Это вложения на годы вперед. Я многому здесь научился. Если бы я остался в Европе, то и за сто лет не научился бы тому, чему научился в России за эти годы.

Я узнал, что россияне очень романтичные люди. Я не представлял, насколько быстро они влюбляются и играют свадьбы. Теперь я вижу, что не все в мире еще потеряно, когда у людей меньше практического интереса, а больше настоящей любви. Русские женщины очень красивые — это знают все. Удивило то, что россияне, вопреки расхожему мнению, пьют совсем не много водки, больше предпочитая качественные напитки — виски или коньяки. Впечатлило то, что россияне очень много читают, для них важно получить хорошее обучение и иметь диплом. Логическое мышление и инженерный склад ума, навыки в математике, физике, химии — в мире это теряется, а в России это направление очень сильное. Я бы мог все это интервью посвятить русским людям, о которых у меня остались самые положительные впечатления. Уверен, что еще приеду в Тольятти и Самару, с удовольствием прогуляюсь с семьей по набережной Волги и снова схожу с детьми в космический музей.

— Какими будут ваши пожелания российскому автопрому?

— Я бы хотел, чтобы автомобильная промышленность России постоянно развивалась, увеличивая экспорт и локализацию, и чтобы в каждом следующем году выпускалось больше машин, чем в предыдущем. Важно, чтобы отрасль трансформировалась в направлении высоких технологий, и машина становилась не просто механическим средством передвижением, а сложным оборудованием, которое позволяет людям передвигаться. Выпуск такой продукции повысит конкурентоспособность страны в области информационных технологий и автономного передвижения.

— Коллектив российского дивизиона Faurecia отзывается о вас с большой теплотой. Какими будут ваши ответные слова?

— Я хочу сказать команде спасибо. За эти годы я встретил на своем пути много хороших людей, со многими подружился. Для меня это больше, чем работа. Спасибо за все — за подсказки, за науку. Надеюсь, что кто-то и от меня чему-то научился. Faurecia — это люди, и чем они сильнее, тем сильнее компания в целом. Я всегда выстраивал команду так, чтобы она была автономной, и можно было рассчитывать на каждого ее члена. Уверен, что под новым руководством команда справится — она сильная, на нее можно опереться. Хочу пожелать Пьеру Кермелу, который вступил в должность вице-президента "Faurecia Russia", счастья и удачи. И чтобы вокруг него всегда были такие же надежные люди, какие работали со мной.

Всем хочу пожелать хорошего Нового года и счастливого Рождества! И пусть будет больше вечеринок, на которых уже не нужно носить масок — чтобы радостные улыбки людей были видны издалека.