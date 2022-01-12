В Самарской области многодетную мать лишили родительских прав на всех детей

Судебные приставы Самарской области передали четырех несовершеннолетних детей органам опеки и попечительства, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

По решению суда судебные приставы одного из райцентров Самарской области возбудили исполнительное производство о лишении родительских прав женщины, которая не выполняла обязательства по воспитанию своих четырех несовершеннолетних детей.

"По решению суда все четыре ребенка должны были быть переданы органам опеки и попечительства для дальнейшего жизнеустройства", — отмечается в сообщении.

Одновременно с возбуждением производства судебные приставы вместе с представителями органов опеки и попечительства посетил место жительства недобросовестной матери и вручили ей требование. Кроме того, женщине разъяснили решение суда, сообщили о ее правах и обязанностях, после чего детей передали представителям органов опеки и попечительства.