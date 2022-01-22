22 января Самару будут расчищать от снега около 3500 человек

В субботу днем, 22 января, в расчистке городских территорий будут задействованы около 420 единиц техники, свыше 3500 уборщиков, из которых 2900 человек приведут в порядок участки, закрепленные за внутригородскими районами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
В Самаре выпало 61,1 мм, что составляет 130% от нормы. Высота снежного покрова достигла 54 см. Синоптики также спрогнозировали резкое изменение погодных условий — 22 января в Самаре ожидается сильный снег, а также метель с порывами юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Перечисленное потребовало мобилизации всех служб благоустройства и коммунальщиков Самары.
"Прогноз об ухудшении погодных условий мы получили еще вчера и сразу же скорректировали работу. Сейчас все службы, занимающиеся содержанием территорий, в том числе, управляющие компании, службы благоустройства, в чьей зоне ответственности находится улично-дорожная сеть, задействованы по максимуму. Сейчас провел оперативное совещание, с представителями всех подрядных организаций наметили планы работ", — отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
Также вице-мэр добавил, что мэрия усилила службы благоустройства техникой.
"Из недавно закупленного пришло девять погрузчиков, три грейдера и один бульдозер. Уже сегодня они вышли на работу. Через несколько дней ожидаем еще три маленьких погрузчика, остальная часть должна прийти в середине февраля. Из этой партии только 13 машин для летнего содержания, все остальные — для зимней уборки", — сообщил Василенко.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается