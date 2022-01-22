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ЖКХ и благоустройство Общество

22 января Самару будут расчищать от снега около 3500 человек

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу днем, 22 января, в расчистке городских территорий будут задействованы около 420 единиц техники, свыше 3500 уборщиков, из которых 2900 человек приведут в порядок участки, закрепленные за внутригородскими районами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В Самаре выпало 61,1 мм, что составляет 130% от нормы. Высота снежного покрова достигла 54 см. Синоптики также спрогнозировали резкое изменение погодных условий — 22 января в Самаре ожидается сильный снег, а также метель с порывами юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Перечисленное потребовало мобилизации всех служб благоустройства и коммунальщиков Самары.

"Прогноз об ухудшении погодных условий мы получили еще вчера и сразу же скорректировали работу. Сейчас все службы, занимающиеся содержанием территорий, в том числе, управляющие компании, службы благоустройства, в чьей зоне ответственности находится улично-дорожная сеть, задействованы по максимуму. Сейчас провел оперативное совещание, с представителями всех подрядных организаций наметили планы работ", — отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. 

Также вице-мэр добавил, что мэрия усилила службы благоустройства техникой.

"Из недавно закупленного пришло девять погрузчиков, три грейдера и один бульдозер. Уже сегодня они вышли на работу. Через несколько дней ожидаем еще три маленьких погрузчика, остальная часть должна прийти в середине февраля. Из этой партии только 13 машин для летнего содержания, все остальные — для зимней уборки", — сообщил Василенко.

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