22 января Самару будут расчищать от снега около 3500 человек

В субботу днем, 22 января, в расчистке городских территорий будут задействованы около 420 единиц техники, свыше 3500 уборщиков, из которых 2900 человек приведут в порядок участки, закрепленные за внутригородскими районами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В Самаре выпало 61,1 мм, что составляет 130% от нормы. Высота снежного покрова достигла 54 см. Синоптики также спрогнозировали резкое изменение погодных условий — 22 января в Самаре ожидается сильный снег, а также метель с порывами юго-восточного ветра до 15-20 м/с. Перечисленное потребовало мобилизации всех служб благоустройства и коммунальщиков Самары.

"Прогноз об ухудшении погодных условий мы получили еще вчера и сразу же скорректировали работу. Сейчас все службы, занимающиеся содержанием территорий, в том числе, управляющие компании, службы благоустройства, в чьей зоне ответственности находится улично-дорожная сеть, задействованы по максимуму. Сейчас провел оперативное совещание, с представителями всех подрядных организаций наметили планы работ", — отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Также вице-мэр добавил, что мэрия усилила службы благоустройства техникой.

"Из недавно закупленного пришло девять погрузчиков, три грейдера и один бульдозер. Уже сегодня они вышли на работу. Через несколько дней ожидаем еще три маленьких погрузчика, остальная часть должна прийти в середине февраля. Из этой партии только 13 машин для летнего содержания, все остальные — для зимней уборки", — сообщил Василенко.