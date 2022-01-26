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ДТП Происшествия

В Самаре закончено следствие по делу о ДТП с семью погибшими

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, утром 8 марта 2021 г. обвиняемый ехал на Volkswagen Tiguan со стороны пос. Волжский в направлении с. Курумоч Красноярского района. Он не справился с управлением и столкнулся с встречным грузовиком Isuzu. В результате водитель легковушки и шестеро его пассажиров погибли.

По данным следствия, судебно-медицинская экспертиза определила, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи планировали прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, но его представитель не согласился с этим, посчитав автомобилиста невиновным. В итоге уголовное дело будет направлено в Красноярский районный суд.

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