В Самаре закончено следствие по делу о ДТП с семью погибшими

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, утром 8 марта 2021 г. обвиняемый ехал на Volkswagen Tiguan со стороны пос. Волжский в направлении с. Курумоч Красноярского района. Он не справился с управлением и столкнулся с встречным грузовиком Isuzu. В результате водитель легковушки и шестеро его пассажиров погибли.
По данным следствия, судебно-медицинская экспертиза определила, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи планировали прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, но его представитель не согласился с этим, посчитав автомобилиста невиновным. В итоге уголовное дело будет направлено в Красноярский районный суд.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...