В Самаре закончено следствие по делу о ДТП с семью погибшими

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, утром 8 марта 2021 г. обвиняемый ехал на Volkswagen Tiguan со стороны пос. Волжский в направлении с. Курумоч Красноярского района. Он не справился с управлением и столкнулся с встречным грузовиком Isuzu. В результате водитель легковушки и шестеро его пассажиров погибли.

По данным следствия, судебно-медицинская экспертиза определила, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи планировали прекратить уголовное дело в связи со смертью обвиняемого, но его представитель не согласился с этим, посчитав автомобилиста невиновным. В итоге уголовное дело будет направлено в Красноярский районный суд.