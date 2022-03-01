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Общество

В Самарской области будут трудоустроены порядка 20 вынужденных переселенцев

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вынужденные переселенцы, которые приехали из Донецкой и Луганской народных республик и находятся сейчас в Самаре, планируют устроиться на работу. О таком намерении уже заявили порядка 20 человек. Помощь с трудоустройством оказывает служба занятости региона.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Ряд вакансий предоставила база отдыха "Дубки", а также детский оздоровительный лагерь "Космос". Кроме того, несколько специалистов проходят собеседование на сельскохозяйственном предприятии "Тепличный", одна женщина планирует устроиться медицинской сестрой в одно из медучреждений Самары.

В настоящее время не имеющие пока гражданства Российской Федерации проходят процедуру оформления документов. Получившим временное убежище помогают сотрудники полиции, которые выезжают в пункты временного размещения переселенцев. Статус оформляется в течение трех рабочих дней. После его получения можно будет заключить трудовой договор.

Напомним, на прошлой неделе в Самарскую область прибыл поезд с 266 вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, которые были распределены по пунктам временного размещения. Основная часть из них была направлена на базу отдыха "Дубки" в Самаре.

В пунктах временного размещения людей разместили в жилых корпусах. Для них посменно организовано 4-разовое питание. Работает медицинский кабинет, при необходимости помощь оказывают психологи. Также организованы мобильные пункты центров занятости, где предлагаются вакансии для временного трудоустройства.

В минувшие выходные губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверил условия проживания переселенцев и пообщался с людьми, которые поделились с ним пережитым ужасом последних 8 лет и благодарностью за спасение их жизней.

Глава региона подчеркнул: здесь они в полной безопасности, о них позаботятся. "Мы своих не бросаем!" — заверил Дмитрий Азаров. Свою помощь переселенцам оказывают и жители Самарской области, общественные и волонтерские организации.

Для помощи всем прибывающим из ДНР и ЛНР в Самарскую область работает горячая линия министерства социально-демографической и семейной политики региона: 8(800)100 56 61. 

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Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

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