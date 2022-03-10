Ректора казанского университета, обвиняемого в убийстве, отправили на экспертизу в Самару

Следственный комитет России этапировал из Москвы в Самару Ильшата Гафурова — ректора одного из крупнейших в России Казанского федерального университета (КФУ), обвиняемого в подстрекательстве к покушению и убийству криминального авторитета, совершенных в 1999 г., пишет kommersant.ru.
Ильшата Гафурова из спецблока СИЗО "Матросская Тишина" отправили в Самарскую областную психиатрическую больницу, где ему назначена комплексная амбулаторная нарколого-психолого-психиатрическая экспертиза. Подобное исследование является стандартной процедурой — по закону следователи должны убедиться в том, что имеют дело с адекватным, не страдающим вредными привычками фигурантом.
Сама же экспертиза является формальным мероприятием и занимает совсем короткое время, поэтому ее еще называют "пятиминуткой".
Зато этап, по которому следуют фигуранты, может затянуться и проходить не только в далеко не комфортных, но и опасных для обвиняемых условиях, поскольку они оказываются вместе с криминальными лидерами, профессиональными убийцами и маньяками.
"Этапирование Гафурова в тяжелых условиях перемещения с учетом возраста (более 60 лет) и его состояния здоровья в Самару для амбулаторной экспертизы, которую можно провести в Москве, расценивается защитой как средство психологического и физического давления на обвиняемого", — говорится в ходатайстве, направленном адвокатами руководству главного следственного управления (ГСУ) СКР.
Как пишет издание, о причастности Гафурова к совершенному много лет назад преступлению правоохранители узнали из признательных показаний, которые неожиданно дали один из лидеров организованного преступного сообщества (ОПС) "29-й комплекс" Адыган Саляхов и трое его бывших подручных, отбывающих сроки от 20 лет строгого режима до пожизненного. Авторитеты рассказали, что все эти годы вначале опасались главу администрации небольшого города Елабуга в Татарстане, который потом стал ректором КФУ, а затем решили помочь правоохранителям и заодно получить возможность скостить собственные сроки.
В результате на их показаниях было построено уголовное дело о подстрекательстве к покушению на авторитетного бизнесмена Айдара Исрафилова и к его убийству (ст. 30, 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Кстати, официальной очной ставки между Адыганом Саляховым и категорически отрицающим свою вину Ильшатом Гафуровым еще не было, но неформальная теперь может произойти именно в Самаре, куда следствием, по некоторым данным, в "психушку" также отправлен криминальный авторитет.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение