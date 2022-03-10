Ректора казанского университета, обвиняемого в убийстве, отправили на экспертизу в Самару

Следственный комитет России этапировал из Москвы в Самару Ильшата Гафурова — ректора одного из крупнейших в России Казанского федерального университета (КФУ), обвиняемого в подстрекательстве к покушению и убийству криминального авторитета, совершенных в 1999 г., пишет kommersant.ru.

Ильшата Гафурова из спецблока СИЗО "Матросская Тишина" отправили в Самарскую областную психиатрическую больницу, где ему назначена комплексная амбулаторная нарколого-психолого-психиатрическая экспертиза. Подобное исследование является стандартной процедурой — по закону следователи должны убедиться в том, что имеют дело с адекватным, не страдающим вредными привычками фигурантом.

Сама же экспертиза является формальным мероприятием и занимает совсем короткое время, поэтому ее еще называют "пятиминуткой".

Зато этап, по которому следуют фигуранты, может затянуться и проходить не только в далеко не комфортных, но и опасных для обвиняемых условиях, поскольку они оказываются вместе с криминальными лидерами, профессиональными убийцами и маньяками.

"Этапирование Гафурова в тяжелых условиях перемещения с учетом возраста (более 60 лет) и его состояния здоровья в Самару для амбулаторной экспертизы, которую можно провести в Москве, расценивается защитой как средство психологического и физического давления на обвиняемого", — говорится в ходатайстве, направленном адвокатами руководству главного следственного управления (ГСУ) СКР.

Как пишет издание, о причастности Гафурова к совершенному много лет назад преступлению правоохранители узнали из признательных показаний, которые неожиданно дали один из лидеров организованного преступного сообщества (ОПС) "29-й комплекс" Адыган Саляхов и трое его бывших подручных, отбывающих сроки от 20 лет строгого режима до пожизненного. Авторитеты рассказали, что все эти годы вначале опасались главу администрации небольшого города Елабуга в Татарстане, который потом стал ректором КФУ, а затем решили помочь правоохранителям и заодно получить возможность скостить собственные сроки.

В результате на их показаниях было построено уголовное дело о подстрекательстве к покушению на авторитетного бизнесмена Айдара Исрафилова и к его убийству (ст. 30, 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Кстати, официальной очной ставки между Адыганом Саляховым и категорически отрицающим свою вину Ильшатом Гафуровым еще не было, но неформальная теперь может произойти именно в Самаре, куда следствием, по некоторым данным, в "психушку" также отправлен криминальный авторитет.