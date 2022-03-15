В Самаре парикмахер изготавливала наркотики

В Самаре перед судом предстанет 34-летняя женщина, обвиняемая в производстве и покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По версии следствия, обвиняемая создала нарколабораторию на кухне съемной квартиры на ул. Ново-Вокзальной. У женщины, работающей парикмахером, изъяли коробку со свертками мефедрона общей массой 3,18 грамма.
Кроме того, в ходе обыска по месту ее жительства обнаружили весы, шприцы, многочисленные колбы, противогаз, а также пакеты с веществами, содержащими в своем составе мефедрон и прекурсоры наркотических средств, общей массой более 8 грамм.
Подозреваемой предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотических средств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В Самарской области проходит первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.
Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:
- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;
- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис "Прием обращений".
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение