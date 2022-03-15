В Самаре парикмахер изготавливала наркотики

В Самаре перед судом предстанет 34-летняя женщина, обвиняемая в производстве и покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемая создала нарколабораторию на кухне съемной квартиры на ул. Ново-Вокзальной. У женщины, работающей парикмахером, изъяли коробку со свертками мефедрона общей массой 3,18 грамма.

Кроме того, в ходе обыска по месту ее жительства обнаружили весы, шприцы, многочисленные колбы, противогаз, а также пакеты с веществами, содержащими в своем составе мефедрон и прекурсоры наркотических средств, общей массой более 8 грамм.

Подозреваемой предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотических средств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В Самарской области проходит первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис "Прием обращений".