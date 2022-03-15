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Преступления Происшествия

В Самаре парикмахер изготавливала наркотики

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре перед судом предстанет 34-летняя женщина, обвиняемая в производстве и покушении на сбыт наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, обвиняемая создала нарколабораторию на кухне съемной квартиры на ул. Ново-Вокзальной. У женщины, работающей парикмахером, изъяли коробку со свертками мефедрона общей массой 3,18 грамма.

Кроме того, в ходе обыска по месту ее жительства обнаружили весы, шприцы, многочисленные колбы, противогаз, а также пакеты с веществами, содержащими в своем составе мефедрон и прекурсоры наркотических средств, общей массой более 8 грамм.

Подозреваемой предъявлено обвинение в незаконном производстве наркотических средств и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В Самарской области проходит первый этап общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:
- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;
- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис "Прием обращений".

Гид потребителя

Последние комментарии

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

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