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Происшествия

Участники конфликта на рынке в Самаре привлечены к административной ответственности

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками полиции оперативно были установлены и опрошены все участники конфликта, произошедшего на овощном рынке в п. Мехзавод в Самаре. В настоящее время они привлечены к административной ответственности.

Напомним, конфликт произошел в квартале 16, в районе дома № 9 между продавцами овощного рынка.

За правонарушения, совершенные 19 и 20 апреля в отношении 38-летней жительницы Самары собраны 4 административных материала по ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои" и ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Судом ей назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 12 тыс. рублей.

В отношении 30-летнего мужчины, который имеет разрешение на временное проживание иностранного гражданина, собраны 2 административных материала по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Судом ему назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток.

В отношении 41-летней жительницы Самары по факту нанесения ею побоев 38-летней женщине проверка продолжается. Кроме того, по факту обоюдных оскорблений женщин зарегистрирован материал, который будет направлен в прокуратуру Красноглинского района г. Самары для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции.

Сотрудниками полиции установлен еще один участник конфликта, 32-летний мужчина. За совершение правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания), суд постановил назначить ему административный штраф и выдворить его из страны.

 

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