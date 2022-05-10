21-летний тольяттинец украл из продуктовых магазинов товара на 44 тыс. рублей

Отделом дознания ОП №22 Управления МВД России по г. Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении семи эпизодов краж из продуктовых магазинов города.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, общая сумма ущерба собственникам торговых точек составила свыше 44 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте и апреле текущего года в полицию поступили заявления от администраторов торговых точек о пропаже продуктов питания.

В магазинах сотрудники полиции провели осмотры, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, как неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, похищал банки с тушенкой, алкоголь и продукты питания.

Полицейские опросили работников торговых точек. Один из продавцов по скриншоту с записи видеокамеры опознал покупателя, который часто заходил в магазин.

Оперуполномоченные установили личность, места возможного нахождения ранее судимого за имущественные преступления жителя Тольятти, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину в содеянном и сообщил, что похищенное имущество продавал незнакомым людям на улице, вырученные деньги использовал по собственному усмотрению.

Отделом дознания ОП №22 Управления МВД России по г. Тольятти возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ ("Кража").

В ходе дознания семь уголовных дел соединены в одно производство и с обвинительным актом в отношении жителя Тольятти направлены в суд для рассмотрения по существу.