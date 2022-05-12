Застройщика из Тольятти осудили за обман дольщиков

Автозаводский районный Тольятти вынес приговор бывшему директору компании-застройщика, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
С января 2014 г. по июль 2016 г. директор ООО ИК "Недвижимость" заключал договоры с дольщиками и предварительные договоры купли-продажи таунхаусов с земельными участками в Ставропольском районе.
При этом, он скрыл от клиентов, что у застройщика есть долги перед банком, а участок, на котором планируется возведение жилья, находится в залоге у кредитной организации. Лишь часть денег предприниматель направлял на строительство оплаченных клиентами объектов, а остальное шло на погашение кредитных обязательств, по которым он лично являлся поручителем. В результате 96 человек заплатили более 200 млн рублей, но не получили ни квартир и ни таунхаусов.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии-поселении. Также в пользу 67 потерпевших с него взыскали 164 млн рублей и сохранили наложенный ранее арест на его имущество общей стоимостью 251 млн рублей.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.