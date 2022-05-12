Застройщика из Тольятти осудили за обман дольщиков

Автозаводский районный Тольятти вынес приговор бывшему директору компании-застройщика, которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

С января 2014 г. по июль 2016 г. директор ООО ИК "Недвижимость" заключал договоры с дольщиками и предварительные договоры купли-продажи таунхаусов с земельными участками в Ставропольском районе.

При этом, он скрыл от клиентов, что у застройщика есть долги перед банком, а участок, на котором планируется возведение жилья, находится в залоге у кредитной организации. Лишь часть денег предприниматель направлял на строительство оплаченных клиентами объектов, а остальное шло на погашение кредитных обязательств, по которым он лично являлся поручителем. В результате 96 человек заплатили более 200 млн рублей, но не получили ни квартир и ни таунхаусов.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии-поселении. Также в пользу 67 потерпевших с него взыскали 164 млн рублей и сохранили наложенный ранее арест на его имущество общей стоимостью 251 млн рублей.