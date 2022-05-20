В Самаре спасшего людей депутата приговорили к полутора годам лишения свободы

В суде Кировского района Самары вынесли приговор теперь уже бывшему депутату самарской городской думы Александру Палагичеву. Народного избранника судили за два случая мошенничества со средствами компании "Электрощит-Энерготехстрой".

Напомним, в 2005 г. Палагичев стал главным инженером ООО "Электрощит-Энерготехстрой" - многопрофильного предприятия, занимавшегося последние годы строительными и производственными проектами.

Кроме того, Палагичев руководил УЖКК "Электрощит" - крупнейшей местной управляющей компанией, а с 2015 г. возглавлял общественный совет Красной Глинки. Тогда же, в 2015 г., Палагичев избрался в районный совет и уже оттуда был делегирован в городскую думу Самары.

А далее депутат вызвал интерес правоохранительных органов.

По версии следствия, в 2016 г. он заключил между "Электрощит-Энерготехстрой" и другим ООО договор на поставку лома черных металлов. С апреля 2017 г. по апрель 2018 г. депутат под видом исполнения контракта организовал вывоз 110,902 т чермета, принадлежащего фирме.

Палагичев, по данным правоохранителей, получил за лом 1,7 млн рублей. Кроме того, следователи посчитали, что мужчина незаконно выписывал себе премии. Сам он вины не признавал. Защитники Палагичева объясняли, что он предоставлял в бухгалтерию расчески за переработки - на себя и других сотрудников. Премии по ним составляли от 25 тыс. до 115 тыс. рублей. За год по этим расческам выплатили около 4 млн рублей. При этом представители "Электрощита" утверждали, что переработок не было. А защитники говорили, что вообще-то в итоге зарплату с премиальными начислял бухгалтер по приказу директора.

Интересно, что до начала расследования Палагичева упоминали в СМИ в связи с героическим поступком. На Параде Памяти 7 ноября 2016 г. у самолета ЯК-52, которым управляли он и коллега, отказал двигатель. В это время самолет летел над колонной людей рядом с жилыми домами.

"При проходе над колонной демонстрантов на высоте 200 м появились перебои в работе двигателя, а затем он и вовсе остановился. Решили уводить самолет подальше от построек и дорог, где могли быть люди, ведь он запросто мог рухнуть на жилые дома. Получилось! Мы приводнились на реку Татьянку, выбрались из кабины, а самолет начал тонуть", - рассказывал тогда СМИ Александр Палагичев.

Также известно, что у бывшего депутата есть медаль за заслуги перед заводом "Электрощит" и наградной знак Минобороны РФ. После возбуждения уголовного дела место в городской думе он освободил. Недавно суд Кировского района принял решение по его уголовному делу.

Как рассказали журналисту Волга Ньюс в пресс-службе суда, Палагичева приговорили к полутора годам лишения свободы. Дополнительного наказания ему не назначали.