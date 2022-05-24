Сергей Шатило снова требует снять с него судимость по "картельному делу"

В понедельник, 23 мая, суд Самарской области рассмотрел апелляционную жалобу бизнесмена Сергея Шатило и его адвоката Вячеслава Земчихина. Бизнесмен добивается досрочного снятия судимости по нашумевшему "картельному делу".

Напомним, в основу уголовного дела легли события 2015 года. По версии следствия, руководитель компании "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило договорился с главой ООО "ЦЭХ-Здоровье" Алексеем Рогачевым, чтоб тот не участвовал в торгах. А за это Шатило должен был дать Рогачеву выполнять работы по субподряду.

"СМТ" выиграли торги, а Рогачев обратился в ФСБ. Началось разбирательство. Силовики посчитали, что лоббировали победу Шатило на торгах представители регионального минздрава. Уголовное дело возбудили по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Ограничение конкуренции". Под суд отправили семь человек. В их числе были Шатило, а также теперь уже бывший замминистра здравоохранения Альберт Навасардян. Они сами не соглашались с версией следствия. Но суд признал всех предполагаемых участников сговора виновными. Шатило приговорили к трем с половиной годам колонии, Навасардяна — к трем. Позже областной суд изменил им наказание на условное.

"Осенью 2021 года мы обратились в Октябрьский районный суд Самары с просьбой о досрочном снятии судимости в связи с тем, что половина испытательного срока прошла, у Сергея Францевича нет нарушений. Он по-прежнему работает, оказывает поддержку спортивным и патриотическим учреждениям. Но суд первой инстанции нам отказал. Мы обжаловали это в апелляционной инстанции. Облсуд вернул материалы на рассмотрение в районный суд. Там снова отказали. Мы опять обжаловали. 23 мая 2022 года апелляционная инстанция снова направила материал в районный суд на новое рассмотрение", — рассказал адвокат Вячеслав Земчихин.

Кстати, бизнесмен пытается добиться снятия судимости и по второму уголовному делу. Напомним, Шатило также судили за покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий. По версии следствия, бизнесмен продал незарегистрированное медоборудование на 150 млн руб. в больницу им. Пирогова и перинатальный центр больницы им. Середавина. За это суд Октябрьского района приговорил Шатило к трем годам лишения свободы условно. Заседание по ходатайству о снятии судимости по этому делу суд рассмотрит 17 июня.