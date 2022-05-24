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Суды Происшествия

Сергей Шатило снова требует снять с него судимость по "картельному делу"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 мая, суд Самарской области рассмотрел апелляционную жалобу бизнесмена Сергея Шатило и его адвоката Вячеслава Земчихина. Бизнесмен добивается досрочного снятия судимости по нашумевшему "картельному делу".

Напомним, в основу уголовного дела легли события 2015 года. По версии следствия, руководитель компании "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило договорился с главой ООО "ЦЭХ-Здоровье" Алексеем Рогачевым, чтоб тот не участвовал в торгах. А за это Шатило должен был дать Рогачеву выполнять работы по субподряду.

"СМТ" выиграли торги, а Рогачев обратился в ФСБ. Началось разбирательство. Силовики посчитали, что лоббировали победу Шатило на торгах представители регионального минздрава. Уголовное дело возбудили по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Ограничение конкуренции". Под суд отправили семь человек. В их числе были Шатило, а также теперь уже бывший замминистра здравоохранения Альберт Навасардян. Они сами не соглашались с версией следствия. Но суд признал всех предполагаемых участников сговора виновными. Шатило приговорили к трем с половиной годам колонии, Навасардяна — к трем. Позже областной суд изменил им наказание на условное.

"Осенью 2021 года мы обратились в Октябрьский районный суд Самары с просьбой о досрочном снятии судимости в связи с тем, что половина испытательного срока прошла, у Сергея Францевича нет нарушений. Он по-прежнему работает, оказывает поддержку спортивным и патриотическим учреждениям. Но суд первой инстанции нам отказал. Мы обжаловали это в апелляционной инстанции. Облсуд вернул материалы на рассмотрение в районный суд. Там снова отказали. Мы опять обжаловали. 23 мая 2022 года апелляционная инстанция снова направила материал в районный суд на новое рассмотрение", — рассказал адвокат Вячеслав Земчихин.

Кстати, бизнесмен пытается добиться снятия судимости и по второму уголовному делу. Напомним, Шатило также судили за покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий. По версии следствия, бизнесмен продал незарегистрированное медоборудование на 150 млн руб. в больницу им. Пирогова и перинатальный центр больницы им. Середавина. За это суд Октябрьского района приговорил Шатило к трем годам лишения свободы условно. Заседание по ходатайству о снятии судимости по этому делу суд рассмотрит 17 июня.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

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