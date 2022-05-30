Депутат, обвиняемая в заказе мужа киллеру, просит отпустить ее домой

В понедельник, 30 мая, суд Самарской области рассмотрел жалобу адвоката Никульшиной на продление срока содержания под стражей для бывшего депутата городской думы Чапаевска Натальи Гурьяновой.

Напомним, по версии следствия, в преддверии развода Гурьянова решила не делить с мужем имущество - ООО "Рус-Авто", занимающееся перевозками. Кроме того, муж и жена владели двумя десятками автобусов предприятия, домом, снегоходом, автомобилем Mitsubishi и лодкой "Казанка".

Предполагается, что Гурьянова обсуждала ситуацию с подругой - Екатериной Абызовой. Женщины разработали план - избавиться от мужа - совладельца бизнеса с помощью киллера. Для этого подыскали мужчину по имени Дмитрий и предложили ему за 400 тыс. рублей устранить супруга Гурьяновой. Правда, Дмитрий убивать никого не захотел, а рассказал о происходящем ФСБ. После передачи "киллеру" аванса оперативники задержали подруг. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В суд материалы поступили в ноябре 2020 года.

Женщины попросили, чтоб их судили присяжные. Суд это ходатайство удовлетворил. Но с тех пор процесс никак не могут начать - не получается собрать присяжных.

Сама Гурьянова отрицает причастность к преступлению. Она говорит, что не совершала того, в чем ее обвиняют, но уже несколько лет пребывает за решеткой - на время расследования и суда ее отправили под арест. Кроме того, Гурьянова и ее адвокат акцентируют внимание на том, что уже долгое время суд не может сформировать коллегию присяжных - люди просто не приходят в суд. По словам экс-депутата, ей некомфортно в СИЗО - там душно и мало места. Она требует отпустить ее под домашний арест. Но служители Фемиды не сочли это необходимым.

"Жалобу адвоката оставили без удовлетворения", - сообщили в суде.