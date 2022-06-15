Жительница Самары пообещала подкупить сотрудников ФСБ за 1,5 млн рублей и попала под суд

Суд Ленинского района Самары вынес приговор местной жительнице Кристине Полторадневой. Ее обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как следует из приговора, Полтораднева узнала, что в отношении "СТК "Мегаполис" Вячеслава Костарева проводят проверки полицейские и сотрудники ФСБ. Известно это стало Кристине от ее знакомого Павла Галактионова — они разговаривали по телефону 26 августа 2021 года. После этого, по данным следствия, Кристина и захотела "нажиться" на ситуации.

Полтораднева связалась с Костаревым через месенджеры WhatsApp и Telegram, сказав, что ей известно о проблемах бизнесмена, которые она может решить за мзду благодаря связям в УФСБ по Самарской области. Девушка наобещала избавление от неприятностей за 1,5 млн рублей. Первый "транш" в 100 тысяч рублей Полтораднева получила через посредника Ефремова на АЗС на Волжском шоссе. Деньги Полтораднева потратила на себя. А Костареву сказала, что сотрудникам ФСБ надо передать "еще" 1,4 млн рублей.

Вечером 8 сентября Полтораднева в машине Infiniti на улице Ленинской в Самаре получила от посредника 1,4 млн рублей. Правда, Ефремов уже действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия УФСБ по Самарской области, а часть купюр были муляжом. В итоге Кристину задержали — к ней прибыла "Газель" с группой захвата.

В дальнейшем Кристина призналась в суде, что на самом деле у нее не было никаких знакомых в МВД или ФСБ, чтоб "порешать вопросы".

Костарев же рассказал, что еще весной узнал из СМИ о проверках правоохранителей в отношении организаций "Кедр-1" и "Благоустройство" за тот период, когда у "Кедр-1" был договор субподряда с ООО "СТК Мегаполис" на оказание услуг по вывозу и утилизации промышленных отходов 5 класса опасности.

"В августе 2021 года от Стеняхина М.А. (Максим Стеняхин, директор МБУ Ленинского района "Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства" — прим. Волга Ньюс) Костареву стало известно, что сотрудники УФСБ требовали от него написания заявления и дачи показаний о якобы совершении Костаревым мошенничества, а именно якобы он путем использования подложных талонов получил незаконную прибыль в размере примерно 250 тысяч рублей, а в случае отказа Стеняхина грозились сделать его соучастником и проведением кучи проверок", — указано в решении суда.

Согласно показаниям Костарева, занесенным в решение суда, 25 августа он говорил со своим знакомым Павлом Галактионовым. И тот сообщил, мол, среди его постоянных клиентов есть некая Кристина. И вот она имеет связи в ФСБ и МВД и может подсказать, в чем причина проверки и как в правовом поле разрешить возникшую ситуацию. После этого Костарев начал общаться с Полторадневой и та сказала, что решить вопрос можно за вознаграждение. Костарев говорит, что удивился, ведь ничего не нарушал.

Но Кристина настаивала и приводила такие данные, которые, по мнению бизнесмена, свидетельствовали о ее осведомленности. Тогда он решил обратиться в службу собственной безопасности УФСБ по Самарской области. Силовикам он предоставил диск с записями разговоров с Полторадневой. А потом согласился поучаствовать в оперативном эксперименте.

В итоге суд признал Кристину Полторадневу виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, решив, что никаким силовикам деньги девушка передавать не собиралась. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

При этом в отношении Костарева в итоге возбудили уголовное дело. В постановлении указывается, что в его основу легло заявление главы Ленинского района Самары Елены Бондаренко от 12 апреля 2022 года. Сама Бондаренко в ответе на запрос Волга Ньюс утверждает, что ею "какие-либо заявления по данному вопросу 12.04.2022 не подписывались и не направлялись".