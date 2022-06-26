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Преступления Происшествия

Самарчанку обманул "специалист" по ремонту балконов

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Промышленный районный суд Самары отправили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, 36-летняя женщина нашла в интернете объявление о ремонте балконов и договорилась о замере. Сотрудник компании приехал к ней замерил балкон и назвал стоимость заказа, а потом предложил сделать все дешевле, но в частном порядке, и попросил предоплату. Самарчанка согласилась и отдала 65 тыс. рублей. По словам женщины, работник предоставил бланк договора, в котором были указаны реквизиты организации.

В течение нескольких дней мастер привозил материалы, а также уверял, что окна изготовят за 10 дней, после чего он начнет монтаж. После этого установщик окон попросил клиентку перевести еще 7,5 тыс. руб. на материалы, которые не были включены в договор. После этого специалист откладывал сроки сдачи заказа, а потом перестал выходить на связь.

Полицейские связались с компанией, оказалось, что такого сотрудника у них нет, хотя ранее 48-летний мужчина хотел устроиться на работу. В итоге подозреваемого все же задержали. Он признал вину и подтвердил, что воспользовался бланком договора подряда, который нашел в интернете, и с самого начала не планировал выполнять условия договора.

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