Главу строительной фирмы Дениса Фельдблита отправили под домашний арест

Суд Самарского района областной столицы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Дениса Фельдблита. Он является директором ООО "Тет А Тет М".

Напомним, все началось с задержания начальника государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимира Захарина и нескольких его подчиненных. Это случилось 11 мая 2022 г. в здании ГИСН.

По версии следствия, в январе 2022 г. должностные лица Госинспекции строительного надзора Самарской области скрыли обнаруженные несоответствия требованиям проектной документации элементов системы пожарной безопасности на объектах, которые строили в рамках нацпроекта "Культура". После этого они составили заключение о соответствии объекта проектной документации.

Речь шла о домах культуры в Большечерниговском и Кинель-Черкасском районах. Уголовное дело в отношении Захарина возбудили по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий"). Сначала Захарина арестовали на два месяца. Но он согласился сотрудничать со следствием, и его перевели под домашний арест.

Для тех подчиненных Захарина, которые согласились сотрудничать со следствием, вообще не требовали ареста. Например, для консультанта Мирзаева изначально хотели просить заключение в СИЗО. Но решение отложили на 72 часа. За это время Мирзаев ответил на вопросы следователей. В итоге для него не стали требовать ареста.

"Мы довольны решением следователя", - комментировал адвокат Мирзаева Вячеслав Земчихин.

Шло расследование. Правоохранители стали проверять и фирму, которая выполняла работы в ДК. Это было ООО "Тет А Тет М". В результате на этой неделе задержали директора фирмы Дениса Фельдблита.

"По версии следствия, он подготовил и подписал акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о наименовании материалов, работ и услуг, предусмотренных соглашением. Указанные в актах работы были приняты уполномоченными должностными лицами при отсутствии фактического их выполнения. Данные документы послужили основанием для перечисления на расчетные счета организации, возглавляемой подозреваемым, денежных средств в размере более 200 млн руб., при этом работы на общую сумму более 2,2 млн руб. выполнены не были", - рассказали в Следственном комитете.

Уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество". Для Дениса Фельдблита тоже избрали меру пресечения на период разбирательства. Как сообщили в суде Самарского района, его отправили под домашний арест.