Убийство через тонкий прокол: вынесен приговор по необычному уголовному делу

В четверг, 30 июня, в Волжском районном суде оглашен приговор жителю поселка Черновский Евгению Сонину, который признан виновным в убийстве бывшей жены. Федеральным судьей Андреем Лысенко осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. рублей.

Напомним, осенью 2019 года 31-летняя женщина была обнаружена мертвой в квартире бывшего мужа. Как показала экспертиза, смерть наступила от ранения сердца, совершенного изощренным способом — проколом тонким и длинным предметом в районе шеи (возможно спицей или заточенным электродом). Под подозрение попал ее экс-супруг по профессии сварщик, который ранее истязал погибшую и грозился убить. Семейные ссоры происходили из-за слабости женщины к алкоголю. Умерла она тоже будучи изрядно нетрезвой.

В это время в квартире кроме подозреваемого находился и его ранее судимый отец. Прямых доказательств причастности к убийству ни старшего, ни младшего Сониных предварительному следствию добыть не удалось. Следователь же регионального СУ СК РФ Кирилл Ушаков на скамью подсудимых отправил бывшего супруга жертвы.

Потерпевшей по делу признана сестра погибшей, которая претендует на племянницу. Осиротевшую девочку сейчас воспитывает бабушка со стороны отца, которая, кстати говоря, в момент убийства находилась в соседней квартире. На суде женщина выступала свидетелем и не скрывала своей неприязни к снохе, злоупотреблявшей спиртным.

По мнению адвоката потерпевшей Андрея Карномазова, преступление с уникальным и изощрённым способом умерщвления было совершено в условиях крайней неочевидности. И следствие неоднократно заходило в тупик, но нужно отдать должное, настойчиво проверяло все возможные версии произошедшего, в том числе те, что обосновывались потерпевшей стороной.

"Мы с сестрой погибшей Екатерины, прошли длинный и тяжёлый путь сомнений, - прокомментировал дело адвокат Карномазов. - Не считая погибшей, в квартире было всего два человека. И способ убийства позволил преступнику выиграть время и скрыть все следы. К концу суда у нас не осталось никаких сомнений в выводах следствия о виновности Евгения Сонина. То, что сначала казалось "скрытым в тумане", прояснилось и со всей очевидностью отразилось в приговоре".

Потерпевшая удовлетворена приговором и намерена отстаивать его в дальнейшем в апелляции.