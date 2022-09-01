Самарские таможенники остановили на границе партию анаболиков

Сотрудники Самарской таможни задержали в Оренбургской области иностранца с партией незаконного груза.

В багажнике мужчины содержались 36 флаконов объемом от 100 до 300 мл с препаратами Testosterone Enanthat, Testosterone propionat, Testosterone mix, а также пакет с 98 капсулами Anapolone.

Экспертиза показала, что в жидкостях содержится сильнодействующее вещество - тестостерон. В капсулах нашли оксиметолон, также входящий в Список сильнодействующих веществ.

Товар изъяли, ведется расследование.