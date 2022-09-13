Депутаты попросят прокуратуру проверить траты на стадион "Орбита" в Самаре

Во вторник, 13 сентября, стало известно, что прокуратура может проверить траты на ремонт самарского стадиона "Орбита". Об этом сообщил зампред Самарской губернской думы Александр Милеев на заседании комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

Напомним, стадион "Орбита" на ул. Ново-Вокзальной был реконструирован в 2021 г. в рамках национального проекта "Демография". Но в 2022 г. Счетная палата усомнилась в соответствии результатов реконструкции целям нацпроекта. В ведомстве посчитали, что созданное на "Орбите" футбольное поле не соответствует общественно значимому результату в связи с отсутствием объектов инфраструктуры (раздевалок, санузлов, душевых, медпункта), предусмотренных федеральным стандартом спортивной подготовки.

"Существует риск невключения данного объекта спорта во Всероссийский реестр объектов спорта", — сообщили в связи с этим ревизоры.

Сотрудник Счетной палаты выступил с соответствующим докладом и в губернской думе 13 сентября. Комментируя выводы аудиторов, представитель минспорта региона пояснил, что в этом году выделены дополнительные 13,5 млн рублей. Они будут направлены на закупку трибун на 500 мест, а также на модульные помещения, которые оборудуют санузлами и душевыми.

"И это все позволит включить объект во Всероссийский реестр объектов спорта", — заявила докладчик от минспорта.

Из доклада министерства стало ясно, что позже планируют запросить еще и деньги на другие работы, после того, "как будет определена их стоимость". Весь этот доклад и вызвал вопросы у зампреда губдумы Александра Милеева.

"Вы говорите, что деньги за ремонт стадиона "Орбита" заплатили, изначально зная, что он не будет включен в реестр спортивных сооружений. То есть, изначально знали, что что-то отремонтируют, условно говоря, покрасят, но провести работы до конца не смогут. И после ремонта провести какие-то соревнования там мы не имеем права. То есть деньги выложены просто так. А теперь дополнительно на трибуны нужно выделить 13,5 млн рублей", — высказался зампред губдумы.

Александр Милеев также озвучил мнение насчет "профнепригодности того, кто делал техзадание".

"Хочу, чтобы Счетная палата отразила отдельно, что техзадание не соответствовало требованиям на проведение соревнований, и деньги были нецелевые. Прошу обратиться в прокуратуру Самарской области, чтобы виновные были определены и понесли наказание за нецелевое использование средств", — заявил зампред губдумы.

При этом депутат даже заподозрил, что минспорта "подставило губернатора и думу", предложив для реализации нацпроекта объект, который нельзя было сделать по заявленному плану. Теперь же на него требуют все новые и новые деньги. В итоге на заседании решили обратиться в прокуратуру.