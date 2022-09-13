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Общество

Депутаты попросят прокуратуру проверить траты на стадион "Орбита" в Самаре

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 сентября, стало известно, что прокуратура может проверить траты на ремонт самарского стадиона "Орбита". Об этом сообщил зампред Самарской губернской думы Александр Милеев на заседании комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму.

Напомним, стадион "Орбита" на ул. Ново-Вокзальной был реконструирован в 2021 г. в рамках национального проекта "Демография". Но в 2022 г. Счетная палата усомнилась в соответствии результатов реконструкции целям нацпроекта. В ведомстве посчитали, что созданное на "Орбите" футбольное поле не соответствует общественно значимому результату в связи с отсутствием объектов инфраструктуры (раздевалок, санузлов, душевых, медпункта), предусмотренных федеральным стандартом спортивной подготовки.

"Существует риск невключения данного объекта спорта во Всероссийский реестр объектов спорта", — сообщили в связи с этим ревизоры.

Сотрудник Счетной палаты выступил с соответствующим докладом и в губернской думе 13 сентября. Комментируя выводы аудиторов, представитель минспорта региона пояснил, что в этом году выделены дополнительные 13,5 млн рублей. Они будут направлены на закупку трибун на 500 мест, а также на модульные помещения, которые оборудуют санузлами и душевыми.

"И это все позволит включить объект во Всероссийский реестр объектов спорта", — заявила докладчик от минспорта.

Из доклада министерства стало ясно, что позже планируют запросить еще и деньги на другие работы, после того, "как будет определена их стоимость". Весь этот доклад и вызвал вопросы у зампреда губдумы Александра Милеева.

"Вы говорите, что деньги за ремонт стадиона "Орбита" заплатили, изначально зная, что он не будет включен в реестр спортивных сооружений. То есть, изначально знали, что что-то отремонтируют, условно говоря, покрасят, но провести работы до конца не смогут. И после ремонта провести какие-то соревнования там мы не имеем права. То есть деньги выложены просто так. А теперь дополнительно на трибуны нужно выделить 13,5 млн рублей", — высказался зампред губдумы.

Александр Милеев также озвучил мнение насчет "профнепригодности того, кто делал техзадание".
"Хочу, чтобы Счетная палата отразила отдельно, что техзадание не соответствовало требованиям на проведение соревнований, и деньги были нецелевые. Прошу обратиться в прокуратуру Самарской области, чтобы виновные были определены и понесли наказание за нецелевое использование средств", — заявил зампред губдумы.

При этом депутат даже заподозрил, что минспорта "подставило губернатора и думу", предложив для реализации нацпроекта объект, который нельзя было сделать по заявленному плану. Теперь же на него требуют все новые и новые деньги. В итоге на заседании решили обратиться в прокуратуру.

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