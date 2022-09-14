В Самарской области задержали трех парней, забиравших деньги у пенсионерок

Трех человек задержали по подозрению в мошенничестве в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жертвами преступлений стали семь пенсионерок 75-85 лет в Новокуйбышевске. Злоумышленники "работали" с конца июля по август. Ущерб от их действий составил около 1,5 млн рублей.
Мошенники звонили пенсионеркам, представлялись детьми или внуками, уверяли что попали в ДТП и им срочно нужны деньги. В результате жертвы отдавали сбережения незнакомцам, которые приходили к ним домой.
Полицейские разыскали "курьеров", забиравших деньги. Ими оказались судимый за разбой 21-летний житель Новокуйбышевска, 19-летний самарец и 28-летний уроженец Нижнего Новгорода. Последний из них признался в четырех эпизодах мошенничества в Новокуйбышевске и еще в нескольких в Нижнем Новгороде. Новокуйбышевцу вменяют три эпизода мошенничества, а житель Самары признался в двух преступлениях.
Задержанные не были знакомы друг с другом. Они рассказали, что получили предложение заработка через мессенджер и выполняли услуги курьеров. Полученные наличные парни перечисляли на указанные счета через банкоматы и получали процент от суммы перевода.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. Полицейские пытаются установить личности организаторов преступной схемы.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...