В Самарской области задержали трех парней, забиравших деньги у пенсионерок

Трех человек задержали по подозрению в мошенничестве в Самарской области. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жертвами преступлений стали семь пенсионерок 75-85 лет в Новокуйбышевске. Злоумышленники "работали" с конца июля по август. Ущерб от их действий составил около 1,5 млн рублей.

Мошенники звонили пенсионеркам, представлялись детьми или внуками, уверяли что попали в ДТП и им срочно нужны деньги. В результате жертвы отдавали сбережения незнакомцам, которые приходили к ним домой.

Полицейские разыскали "курьеров", забиравших деньги. Ими оказались судимый за разбой 21-летний житель Новокуйбышевска, 19-летний самарец и 28-летний уроженец Нижнего Новгорода. Последний из них признался в четырех эпизодах мошенничества в Новокуйбышевске и еще в нескольких в Нижнем Новгороде. Новокуйбышевцу вменяют три эпизода мошенничества, а житель Самары признался в двух преступлениях.

Задержанные не были знакомы друг с другом. Они рассказали, что получили предложение заработка через мессенджер и выполняли услуги курьеров. Полученные наличные парни перечисляли на указанные счета через банкоматы и получали процент от суммы перевода.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. Полицейские пытаются установить личности организаторов преступной схемы.